هل يتحدث الأتراك العربية؟

محمد عبد الملك-الجزيرة نت

بحماس وشغف كبيرين تحمل الفتاة التركية ياسمين (18عاما) حقيبتها كل صباح وتقصد أحد مراكز تعليم اللغة العربية في منطقة الفاتح في الجزء الأوروبي من مدينة إسطنبول، حيث أصبحت تنتشر تلك المعاهد التعليمية بشكل كبير وتحتضن الآلاف من الراغبين في تعلم العربية.

تحدثت ياسمين باللغة العربية إلى الجزيرة نت عن بداياتها الأولى في التعلم، وقالت إنها كانت تجد صعوبة في الحديث لكنها مع الوقت أصبحت متمكنة بشكل جيد من نطق الكلمات وكذلك الفهم من خلال الاستماع، وتعمل جاهدة حاليا على أن تصبح قادرة بشكل أفضل على الكتابة وإجادة قواعد النحو والإملاء.

وحول أسباب رغبتها بدراسة العربية أفادت ياسمين بأنها شعرت بالحاجة لذلك من أجل الفهم كثيرا عن التاريخ الإسلامي خصوصا وأنها تريد أن تتخصص في دراستها الجامعية بالعلوم الدينية، إضافة إلى تعلقها بالعربية منذ وقت مبكر.

اهتمام كبير

خلال السنوات الأخيرة عمدت حكومة العدالة والتنمية إلى تعزيز التوجه لتعلم اللغة العربية وبات هناك أكثر من مليون طالب يتعلمون العربية في مدارس الأئمة والخطباء، إضافة إلى افتتاح العديد من التخصصات الجامعية بالعربية سواء حكومية أو أهلية.