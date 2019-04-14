في ذكراه الـ500.. كيف اشتغل دافينشي مصمما لآلات الحرب؟

عمران عبد الله

لا يمكن وصف ليوناردو دافينشي (1452-1519) بأنه مجرد فنان عبقري، فلقد كان موسوعيا متعدد المواهب، وعمل رساما ومهندسا وعالم تشريح ونبات وخرائط وجيولوجيا وموسيقيا ونحّاتا ومعماريا وغير ذلك، ولعل هذا ما جعل عبقريته استثنائية لدرجة طبعت عصر النهضة الأوروبي.

وفي غضون التحضيرات الجارية للاحتفال بذكراه الـ 500 في مايو/أيار المقبل، عثر خبراء معهد للترميم في معرض أوفيزي بفلورانسا الإيطالية، على رسم تخطيطي لمنظر طبيعي، يعتقد أنه من أول لوحات دافينشي، ويثبت فرضية أنه كان يستخدم يديه الاثنتين بالكفاءة نفسها. وقد أثبتت مقارنة أسلوب كتابة الكلمات مع نصوص أخرى كتبها الرسام أنه كان يعمل بكلتا يديه.

وترك دافينشي عددا محدودا من اللوحات وفقد بعضها أو لم ينهها، لكن آثاره تعدت لوحاته وأصبح فنان عصر النهضة ورمزها وصاحب الخيال والإبداع الذي تجاوز زمنه بكثير.

لكن هذا ليس كل شيء، فبخلاف الإبداع الفني عمل دافنشي مع بعض كبار القادة العسكريين والسياسيين في الحروب الإيطالية الكبرى التي بدأت كنزاع بين دوقية ميلانو ومملكة نابولي ثم شملت معظم المدن الإيطالية والدول الأوروبية أيضا بما في ذلك فرنسا وإسبانيا والإمبراطورية الرومانية المقدسة وإنكلترا وحتى الدولة العثمانية.