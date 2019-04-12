لمحبي مسلسل "صراع العروش".. كيف تتحدث اللغة الفاليرية؟

ابتدع الخبير اللغوي الأميركي ديفيد جيه. بيترسون اللغات القديمة الفريدة من نوعها للمسلسل التلفزيوني الشهير "صراع العروش" (غيم أوف ثرونز)، لكن فيما يتعلق بمن أفضل من يتحدث اللغة الفاليرية فلا مجال للمنافسة.

وقال بيترسون لرويترز "الأفضل هو جيكوب إندرسون، إنه يقوم بدور جراي ورم في "غيم أوف ثرونز"، وهو جيد جدا، أفضل مني بكثير".

وتابع "عندما سمعته لأول مرة يتحدث اللغة الفاليرية قلت "يا للروعة"، وعدت لمشاهدته مرة أخرى".

وبدأ بيترسون -الذي شارك في تأسيس جمعية ابتداع اللغات- بالبناء على مجموعة رئيسية من المفردات والعبارات التي ابتكرها جورج آ. آر. مارتن في رواياته (إيه سونغ أوف آيس آند فاير) "أغنية الجليد والنار" التي اقتبس منها المسلسل الشهير الذي أنتجته شركة "إتش بي أو".

وتابع "لم أستعن بأي لغات أخرى، بعد أن أدخلت كل مواد "مارتن" بنيتها بشكل اعتقدت أن قراء الكتاب وجورج آر. آر. مارتن نفسه يتوقعونه ويقدرونه".

وعندما حصل بيترسون على سيناريوهات المسلسل التلفزيوني حدد المنتجون جميع السطور التي يتعين عليه ترجمتها إلى اللغة الفاليرية أو لغة قبائل الدوثراكي، ثم قطّع اللغة إلى مقاطع للممثلين وسجلها لهم.

وقال "سجلت ببطء حقيقي حتى يتمكنوا من سماع كيف تنطق بالضبط ثم سجلت المقابل بالإنجليزية".

ورغم أن الموسم الأخير من المسلسل سيبدأ عرضه يوم الأحد فإن اللغات الواردة فيه ستظل حية، فقد صمم بيترسون دورة تدريبية على تطبيق "ديولينجو" للغات الأجنبية يمكن من خلاله لمحبي المسلسل تعلم الحديث بلغة الدوثراكي أو اللغة الفاليرية بالمجان.



ويفيد التطبيق بأن هناك أكثر من 800 ألف شخص يتعلمون اللغة الفاليرية، أي أكثر ممن يتعلمون النرويجية أو هندية.

ويقول بيترسون إنه يقوم بتسجيل البرنامج التعليمي على التطبيق بصوته.