 يعتمد على الخيال واللمس.. كفيف مصري يحترف النحت والرسم
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يعتمد على الخيال واللمس.. كفيف مصري يحترف النحت والرسم

فيروز إبراهيم-القاهرة

فقد محمد عشري الطالب في كلية الألسن بجامعة عين شمس في القاهرة، بصره نتيجة خطأ طبي قبل ست سنوات، مما حرمه من تحقيق أمله في الالتحاق بكلية الفنون الجميلة.

لكن هذه الكارثة لم تمنعه من تحقيق حلمه بأن يصبح رساما ونحاتا، فقد تحدى عشري نفسه ونجح بمساعدة الدكتور إيهاب الأسيوطي رئيس قسم النحت في كلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا، في تعلم النحت والرسم عن طريق الإحساس باللمس باستخدام أصابع اليد والتخيل.

شارك عشري في أربعة معارض للنحت تحت إشراف وزارة الثقافة المصرية، ويسعى للمشاركة في معارض دولية.

المصدر : الجزيرة
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