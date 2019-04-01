 دهوك العراقية تحتفل برأس السنة الآشورية
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دهوك العراقية تحتفل برأس السنة الآشورية

تشهد مدينة دهوك بإقليم كردستان العراق (شمال) في غرة أبريل/نيسان من كل عام، احتفالات كبيرة بمناسبة رأس السنة الآشورية.

ويشارك في هذه الاحتفالات آلاف المسيحيين من كافة محافظات العراق فيها. والعام الحالي هو العام الـ6769 حسب التقويم البابلي الآشوري.

وتضمنت الاحتفالات دبكات ورقصات فلكلورية، وبعدها انطلق المحتفلون القادمون من معظم المحافظات العراقية ودول الجوار والشتات في مسيرة جابت شوارع  المدينة، ليشارك الجميع في الاحتفالات التي تقام سنويا في محافظة دهوك.

يطلق على هذا الاحتفال اسم عيد "أكيتو"، وهي كلمة سومرية تعني البداية أو العتبة، في إشارة إلى انطلاق السنة الجديدة.

المصدر : الجزيرة
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