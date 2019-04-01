الجزيرة نت بالقائمة القصيرة لجوائز درام المرموقة

تأهل موقع الجزيرة نت للقائمة القصيرة لجوائز "درام" (The Drum Online Media Awards) البريطانية لسنة 2019 في فئة أفضل تعليق صحفي، وضمت القائمة أربعة ترشيحات أخرى من مؤسسات إعلامية دولية كبرى.

واختارت اللجنة مقال "اختفاء خاشقجي.. قضية حساسة مفتوحة على عدة سيناريوهات" للكاتب في موقع الجزيرة نت سعيد الحاج للقائمة القصيرة للجائزة، التي ستعلن نتيجتها النهائية في الثلاثين من أبريل/نيسان الجاري.

ويؤكد القائمون على جوائز "درام" أنها تنتقي مزودي الأخبار والآراء الأكثر جرأة وذكاء وشهرة عالميا في السياسة والرياضة والاقتصاد والسينما، وهدفها إيجاد أفضل وضع للمواهب والتكنولوجيا على مواقع الإنترنت بالنسبة للمؤسسات الكبيرة والصغيرة والأفراد.

ويعد مقال الباحث في الشأن التركي سعيد الحاج -الذي نشر بتاريخ 12 أكتوبر/تشرين الأول 2018- العمل الوحيد الذي شاركت به الجزيرة نت في مسابقة جوائز "درام"، التي تضم فئات صحفية مختلفة، وهي المرة الأولى التي يشارك فيها الموقع في هذه المسابقة.

وفي ترشيحات عام 2019، تأهل 11 عملا صحفيا من أقسام القطاع الرقمي في شبكة الجزيرة للقائمة القصيرة في عدة فئات من الجائزة. وفي السنوات الماضية فاز القطاع بجوائز عدة من "درام" وجوائز عالمية أخرى مرموقة.