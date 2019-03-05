رحيل "بوشكين العرب".. مترجم أعمال تشيخوف وروائع الأدب الروسي

عمران عبد الله

كان إخراج سلسلة مؤلفات روسية -منها أعمال الأديب تشيخوف- إلى اللغة العربية تجربة مهمة بالنسبة لي، وشكلت أحد معالم وجودي الثقافي والأدبي، هكذا تحدث المترجم المصري أبو بكر يوسف للجزيرة قبل 13 عاما من رحيله عن عمر ناهز 75 عاما.



وعلى الرغم من تنوع ترجماته من الروسية فإن اسم يوسف -الذي رحل عن عالمنا في 3 مارس/آذار 2019- قد ارتبط بترجمة أعمال الكاتب الروسي أنطون تشيخوف القصصية والمسرحية.

وترجم أبو بكر أيضا أعمالا أدبية لبوشكين وغوغول وليرمنتوف وشولوخوف، كما راجع ترجمة دوستويفسكى التي سبق أن ترجمها سامي الدروبي.



وتعود بدايات الرحلة إلى ستينيات القرن الماضي في موسكو عندما خطر ببال شاب مصري درس الروسية لسنوات أن يترجم روائع تشيخوف من القصص القصيرة والمسرحيات التي اعتبرت من كلاسيكيات القرن العشرين، لكنه وجد أن إبداعات تشيخوف التي كان لها تأثير كبير على دراما القرن العشرين تحتاج مترجما أفضل، وهو ما تحقق بالفعل لأبو بكر يوسف نفسه بعد عشرين عاما إضافية قضاها في تطوير لغته الروسية التي ترجم منها.

وهكذا بدأ أبو بكر ترجمة أعمال تشيكوف إلى العربية لتخرج في 4 مجلدات بأكثر من طبعة اشتهرت في العالم العربي، ولم يكتف بذلك بل ترجم العديد من الأعمال الأدبية الروسية الأخرى إلى اللغة العربية، حتى لقبه أصدقاؤه الروس بالشاعر بوشكين الذي لم يكن روسي الأصل مثل أبو بكر.