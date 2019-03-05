جدل في أوبرا إيطالية شهيرة.. ممنوع دخول السعودية

تعرضت دار الأوبرا الإيطالية المرموقة "لا سكالا" في مدينة ميلانو إلى انتقادات بعد مفاوضات أجراها مديرها التنفيذي لجعل وزير الثقافة السعودي بدر بن عبد الله بن محمد بن فرحان آل سعود عضوا في مجلس الإدارة.

وقال المدير التنفيذي ألكساندر بيريرا -الذي يعمل على توفير المزيد من الأموال لميزانية دار الأوبرا- إن عضو مجلس الإدارة الجديد سوف يجلب 15 مليون يورو إضافية (17 مليون دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأضاف بيريرا "إنها فرصة عظيمة، لقد ناقشت ذلك مع جيوسيبي سالا (عمدة ميلانو) وألبرتو بونيسولي (وزير الثقافة الإيطالي) الذي التقى بنظيره، هذه الفرص الاقتصادية لا تأتي كل يوم".

بالمقابل، وصف بعض أعضاء مجلس الإدارة المفاوضات بأنها "عديمة الضمير"، وطالبوا الحكومة الإيطالية بالتدخل في القضية المعقدة والحساسة.

كما أثار موريزيو جاسباري -وهو سياسي من حزب سيلفا بيرلوسكوني في إيطاليا- القضية في البرلمان، وانتقد بيريرا لسعيه إلى الحصول على أموال من بلد لا يحترم حقوق الإنسان الأساسية.

وقال "من واجب حكومتنا أيضا الدفاع عن تاريخ وهوية لا سكالا".

من جهته، قال بيريرا إن عضوا واحدا فقط من أعضاء مجلس الإدارة كان ضد هذه الخطوة التي ستناقش في اجتماع يوم 18 مارس/آذار الجاري.

يذكر أن الأمير بدر زار "لاسكالا" في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي بمناسبة بداية موسم الأوبرا.