بعد 13 عاما على رحيله.. "همس النجوم" يكمل حكايات نجيب محفوظ

بعد 13 عاما على رحيله، يعود الأديب المصري نجيب محفوظ لسرد قصصه عن الحارة والمقهى والشخصيات المهمشة، من خلال 18 قصة لم يتضمنها أي كتاب من قبل، فالصحفي المصري محمد شعير -أحد مريديه- جمعها ونشرها في إصدار جديد.

وتتشكل المجموعة التي تحمل اسم "نجيب محفوظ.. همس النجوم" وصدرت عن دار الساقي في بيروت، من قصص نشرها محفوظ في تسعينيات القرن الماضي في إحدى المجلات، لكنها لم تجمع في أي كتاب، مضافة إليها قصة جديدة من "كنز أدبي" عثر عليه شعير لدى ورثة الأديب الراحل.

وقال محمد شعير -الصحفي في جريدة أخبار الأدب المصرية والذي دأب على مراجعة وتحليل سرديات محفوظ- في مقدمة الكتاب: "عندما منحتني ابنته أم كلثوم صندوقا صغيرا يتضمن أوراقا عدة تخص محفوظ، شعرت بلذة كأنني على وشك اكتشاف مقبرة فرعونية".