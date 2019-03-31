حياة أردوغان في فيلم.. بائع الكعك الذي صار رئيسا لتركيا

خليل مبروك-إسطنبول

بشريط بالأبيض والأسود يستمر دقيقة و46 ثانية، يسرد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قصة طفولته في حي قاسم باشا الفقير بمدينة إسطنبول، ويقدم نفسه للمجتمع التركي منذ كان صبياً لا يتجاوز 12 من عمره، ليجسد بطريقة درامية مراحل حياة البسطاء في تركيا.

ويبدأ الفيلم بمشاهد تمثيلية تظهر عودة "الرئيس" من مدرسته إلى بيته ليجد والدته تعمل على آلة الخياطة، فيلقي عليها التحية، ويضع حقيبة كتبه ثم ينطلق إلى مخبز السميت "فرن قاسم باشا".

ويجسد المشهد التالي الحياة العملية التركية السلسة، فيحيي أردوغان معلمه في المخبز "الأسطة"، ويضع حلقات السميت حول عصا طويلة، ويبدأ رحلة التجول لبيع الكعك التركي الشهير.

الكعكة والكتاب

ذاع صيت السميت "الكعك بالسمسم" بين الأتراك منذ القرن 14 في عهد الدولة العثمانية، وحافظوا عليه ليصبح وجبتهم الشعبية الأولى، ويتناولونه وحده أو مع الجبن في الشوارع والمطاعم والمقاهي والمخابز، ويشترونه أثناء توقف سياراتهم في زحمة الطريق.