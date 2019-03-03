لا خوف على العربية.. خمسون باحثا ينتدون في معهد الدوحة

انعقدت صباح اليوم الأحد الندوة العلمية الدولية التي نظمها مركز اللغات بمعهد الدوحة للدراسات العليا، تحت عنوان "العربية بين اكتساب المعرفة وإنتاجها، مقاربة استشرافية". وأقيمت الفعاليات في مقر المعهد، وذلك بمشاركة نحو خمسين باحثا من مختلف المؤسسات الأكاديمية والجامعات الدولية، الإقليمية والمحلية.

وتأتي الندوة في إطار اهتمام معهد الدوحة بتعزيز مكانة اللغة العربية لغة دوليّة للدراسة والبحث العلمي، هذا فضلا عن الفرصة التي تتيحها لاجتماع نخبة مختارة من الباحثين من مختلف أنحاء العالم، لتبادل الآراء والخبرات.

لا خوف على العربية

شهدت فعاليات اليوم الأول كلمة افتتاحية ألقاها الدكتور عزمي بشارة، رئيس مجلس أمناء معهد الدوحة للدراسات العليا، بعنوان "لا خوف على العربية"، تحدث فيها عن التشابكات بين اللغة العربية المحكية من ناحية واللغة العربية الفصحى من ناحية أخرى.

وبين بشارة خلال كلمته أن النظر إلى اللغة المحكية باعتبارها ليست لغة دولة عربية بعينها، والنظر إلى العربية الفصحى على اعتبارها لغة الأمة العربية يعد توصيفا خاطئا، لأن اللغة المحكية هي لهجة منطقة أو إقليم، وأحيانا لهجة مدينة أو قرية، وقد تختلف داخل البلد الواحد.

وأوضح خلال كلمته أنه لا غنى عن اللغة العربية الفصحى التي نتعلمها في المدارس في بناء الدولة والمجتمع المدني والتواصل العربي لأنها لغة الدول العربية الرسمية، هذا بالإضافة إلى أنها لغة مناهج التعليم والإعلام والمداولات، وأنها ليست منفصلة عن الحياة اليومية، فهي كائن حي تمتد جذوره إلى لغات دارجة ومحكية قديمة، وهي لغة الشعر العربي والرواية، وهذا ما يزيدها قوة وثراء وحيوية.