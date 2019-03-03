صوتي حياة.. منصة شبابية لنشر المعرفة صوتيا بمسقط

مازن المحفوظي-سلطنة عمان

"للصوت مكان" شعار منصة "صوتي حياة" التي تشارك في معرض مسقط الدولي للكتاب بنسخته الـ24، حيث تكلل جهودها في نشر المعرفة ومحاولة الوصول إلى المتلقي عن طريق الكتب الصوتية.

تأسست المنصة بمبادرة شبابية بجامعة السلطان قابوس عام 2013، وذلك بهدف توصيل المعرفة للمكفوفين بالجامعة، توسعت بعدها لتستهدف المجتمع العماني بجميع فئاته، وارتقت مساعي المنصة لتوصيل خدماتها المعرفية إلى مستويات أوسع نحو العالم العربي.

تقدم "صوتي حياة" العديد من الكتب الصوتية عبر تطبيق للهواتف الذكية وأقراص مدمجة، وذلك بعد تسجيلها في أستوديو متكامل من قبل فريق مختص.

وقد لاقت "صوتي حياة" إقبالا كبيرا من الأطفال والشباب وكبار السن بمعرض الكتاب، لما تمثله الكتب الصوتية من أهمية في وقتنا الحاضر، حيث تكمن أهميتها في قدرتها على الوصول إلى المتلقي في أي مكان، سواء أثناء ممارسة الرياضة أو قيادة السيارة أو الطبخ وغيرها من الأنشطة اليومية التي لا تسمح لك بفتح الكتاب.