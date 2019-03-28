من يتحدث باسم الإسلام بالمنطقة؟ دراسة أميركية تجيب

عمران عبد الله

حاولت دراسة جديدة -أجراها معهد بيكر للسياسة العامة بجامعة رايس الأميركية- فهم طبيعة السلطة الدينية في الشرق الأوسط المعاصر، وقال قادر يلدريم زميل دراسات الشرق الأوسط في معهد بيكر بتكساس إن الوقت كان ملائماً للغاية للتنقيب عن السلطة الدينية الإسلامية في المنطقة.

ورغم أنه لا يوجد نظام كهنوتي في الإسلام السني، لكن "السلطة الدينية" كما تتناولها الدراسة تعتمد إلى حد كبير على اختيار الفرد لأتباع معلمين دينيين معينين يجدهم على دراية كبيرة وجديرين بالاحترام والاتباع.

وتعتبر "السلطة الدينية" مفهوماً محورياً لفهم التفاعل بين الدين والسياسة خاصة في الشرق الأوسط -بحسب يلدرم المشرف على الدراسة- الذي قدمها قائلاً "إن فهمنا للسلطة الإسلامية في هذا الجزء من العالم محدود للغاية على الرغم من الأهمية المتزايدة للدين في المشهد السياسي في المنطقة.

ولأن بنية الإسلام لامركزية إلى حد كبير وبنية السلطة الدينية كذلك غير هرمية باستثناء بعض التسلسل الهرمي في الإسلام الشيعي، فقد اعتبرت الدراسة أن المجال كان أشبه بسوق ديني حر، ومن أجل تحليل السلطة الإسلامية في الشرق الأوسط مضى المشروع في اتجاهين مترابطين.

أولاً، قام بدراسة كيف يتم توزيع السلطة الدينية في جميع أنحاء المنطقة، عبر ثلاثة أسئلة منها: من يمثل الإسلام في الشرق الأوسط؟ ومن يمارس سلطة دينية أو مقدسة؟ وإلى أي مدى تتمتع المجموعات النشطة سياسيًا بالمنطقة مثل الإسلاميين والأصوليين بالسلطة الدينية؟

وفي الاتجاه الثاني جرى تحليل الديناميات الأساسية للسلطة الدينية في الشرق الأوسط، وحاول المشروع رسم خرائط وقنوات التأثير بين مختلف الجهات الفاعلة دينياً في المنطقة (مثل الإسلاميين والسلفيين والهيئات الدينية الحكومية وعلماء الدين والجماعات الصوفية) وبين الأفراد المسلمين، وبحث عن إجابة سؤال: لماذا يضفي المسلمون الشرعية على فكرة السلطة الدينية التي تقدمها مختلف المجموعات؟ وكيف تحافظ الجهات الدينية على سلطتها مع مرور الزمن؟

وفي غياب معايير واضحة لتحديد من يحق لهم تفسير النص الديني، فقد اعتبرت الدراسة أن السياسة لعبت ولا تزال دوراً رئيسياً في التفسير، إذ دارت قديماً صراعات حول الحق في تفسير النص المقدس أو السماح بالتفسير "الصحيح" وشكلت قدراً من التطور المبكر للتاريخ الإسلامي، ووجدت الدراسة أن اتباع سلطة دينية في الإسلام أمر "طوعي تمامًا" ولا يمكن إجبار المسلمين الأفراد على قبول السلطة الدينية لشخص أو هيئة أو مؤسسة.

ساحات جامع الأزهر وأروقته تجتذب المئات من مريدي علوم الشريعة والعربية (مواقع التواصل)

ماذا عن النتائج؟

وأجرى مؤلفو الدراسة استطلاعًا للرأي في 12 بلداً (مصر وإيران والبحرين والأردن والكويت والمغرب والسعودية وتونس وتركيا ولبنان وقطر والإمارات) وسألوا حوالي 16500 شخص عن آرائهم حول 82 شخصية من القادة الدينيين تم تحديدهم مسبقاً.

وشمل الاستطلاع اختيار ستة زعماء دينيين بارزين في كل بلد بالإضافة لسبع شخصيات دينية عابرة للحدود، ورسمت النتائج مساحة دينية معقدة تعكس نهج المسلمين الدقيق تجاه الدين وعلاقته بالسياسة.

وتباينت النتائج المتعلقة بشعبية الكيانات الإسلامية الفاعلة وتأثيرها الديني في أنحاء الشرق الأوسط، ولكن في معظم البلدان التي شملها الاستطلاع كان هناك قبول ملحوظ لهذه الشخصيات.

على سبيل المثال، في إيران، قال أكثر من 50% ممن استطلعت آراؤهم إنهم يتفقوا على زعامة علي خامنئي (المرشد الأعلى للبلاد). وفي المغرب أفاد ما يقرب من نصف من استطلعت آراؤهم بأنهم يثقون في الملك محمد السادس الذي يتبنى مفهوماً صريحاً للسلطة الدينية باعتباره أمير المؤمنين، وفقاً للدراسة.

وفي بعض الأحيان وافق البعض على تصريحات بعينها لقادة ورموز دينيين، إلا أنهم أحياناً رفضوها بمجرد معرفتهم بقائلها لأنهم يتخذون موقفاً مسبقأً منه.

وأظهرت نتائج الدراسة أن الشخصيات الدينية التابعة للدولة تتمتع بثقة وموافقة على نطاق واسع بين المجيبين، على عكس توقعات الباحثين الذين توقعوا أن تكون الشخصيات غير الرسمية أكثر كاريزما وقبولاً.

ووجد الاستطلاع أن هذه الشخصيات كانت لها التأثير الأكبر في البلدان التي يعتبر فيها الدين عنصراً أساسياً في الهوية الوطنية، مثل إيران والمغرب والأردن والسعودية.

لكن وُجد أن قبول هذه الشخصيات كان مرتبطاً باتباع هذه الشخصيات الدينية موقفاً غير منحاز حزبياً تجاه الدين، ويعد الحفاظ على هذا الموقف غير الحزبي مفتاح مكانتهم كسلطات دينية شرعية.

وقالت الدراسة إن أهم ما توصلوا إليه كان اكتشاف أن "الخطاب الديني المتطرف" له جمهور كبير، فرغم تجنب المستطلعين تأييد شخصيات متطرفة مثل أبو بكر البغدادي (زعيم تنظيم الدولة الإسلامية) عندما سئلوا عن ذلك مباشرة. لكن كان هناك تأييد كبير لوجهات نظر البغدادي عندما طُلب من المجيبين التفاعل مع مقولاته بدون معرفة اسمه.

وكان الدعم كبيراً لمثل هذه الشخصيات في تونس والأردن والسعودية والمغرب، وهي البلدان التي غادر منها عدد كبير من المواطنين بالفعل للانضمام إلى تنظيم الدولة بسوريا، لكن هذه النتائج الأخيرة لا تشبه نسب تأييد الاتجاهات المتشددة قبل أكثر من عقد من الزمان.





ما الذي تغير؟

في كتاب "كيف يفكر حقا مليار مسلم.. نتائج أكبر استطلاع رأي عالمي حتى الآن" رصد باحثان أميركيان بشؤون الإسلام والأديان توجهات قرابة مليار من المسلمين وسجلا متنوعا وثراء واضحين بالمجتمعات الاسلامية مطلع الألفية الجديدة.

ووجد الاستطلاع السابق أن "أقلية من المتطرفين السياسيين والأيديولوجيين" كانت تتصدر المشهد بصورة تطغى على روح الاعتدال، بحسب استطلاع معهد غالوب بالولايات المتحدة بين عامي 2001 و2007 عبر عينة عشوائية لعشرات الآلاف من المقابلات من الفئات العمرية والثقافية المختلفة في 35 دولة اسلامية.

واعتبر كتاب جون إسبوزيتو أستاذ الديانات والشؤون الدولية والدراسات الاسلامية بجامعة جورج تاون، وداليا مجاهد الباحثة والعضوة بالمجلس الاستشاري للأديان -الذي شكلته إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما- أن هناك أغلبية من المسلمين تنظر بإيجابية للديمقراطية وحرية التعبير والتقدم في العلوم والتكنولوجيا.

لكن المستطلعين كانوا في الوقت ذاته يرون أن هناك استهدافا وهجمات غير مبررة ضد المسلمين، واحتلالا لأراضي المسلمين ومعايير مزدوجة يمارسها السياسيون الغربيون، ورأى كثير من المسلمين أن الحرب على الإرهاب حرب على الإسلام.

وبعنوان "الأغلبية المسلمة الصامتة" افتتح الكتاب الذي صدر عام ٢٠٠٧ بالقول إن الأقلية المتطرفة مسموعة الصوت طغت على الأغلبية الهائلة من المسلمين المعتدلين الذين مثلوا 93% بحسب الاستطلاع، في حين لم تتعد نسب التطرف 7% فقط. وكان المعيار الذي اتبعته الدراسة هو هل تعتبر هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 "مبررة تبريرًا كلياً" أم غير مبررة؟

وشكل الكتاب في حينه تحدياً لخرافات عدم وجود إسلام معتدل، منتقداً ظاهرة رهاب الإسلام والجهل السائد عن المسلمين وأفكار صراع الحضارات.