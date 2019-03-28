بعد افتتاحه.. جولة للجزيرة نت داخل متحف قطر الوطني

وخلال جولة للجزيرة نت بالمتحف أول أيام افتتاحه، يظهر حجم الجهد والإبداع الذي قام به المصمم الفرنسي جان نوفيل، وكذلك القاعات المتراصة التي استخدمت أحدث أساليب التكنولوجيا في التعبير عن الحقب المختلفة التي مرت بها شبه الجزيرة القطرية.

وتبلغ مساحة المتحف 52 ألف متر مربع وتمتد صالات العرض على مسافة تقدر بنحو كيلومتر ونصف الكيلومتر، وقد قسمت قاعات العرض وفقا لتسلسل زمني ابتداء بالفترة التي سبقت تحول شبه الجزيرة القطرية إلى منطقة مأهولة بالسكان وحتى الوقت الحالي.

يدلف الزائر من المدخل ويمر بسلسلة من قاعات العرض متعددة الأشكال التي يصل في نهايتها إلى قصر الشيخ عبد الله بن جاسم آل ثاني الذي تم ترميمه بعناية، وأصبح محاطا بتلك الأقراص المتشابكة التي تميز المبنى الجديد ليندمج المبنى القديم مع الجديد مشكلا بعدا تاريخيا للمكان.

وخلال الجولة في أروقة المتحف تستوقفك تلك الأفلام والوسائط المتعددة والمقتنيات الأثرية والتراثية التي تحكي قصة دولة قطر بطريقة تجعل الزائر داخل البيوت القديمة والصحراء، ومشاركا في رحلات الصيد والبحث عن اللؤلؤ، فعلى طول مسار المتحف يتم سرد القصة في أجواء سينمائية مبهرة من خلال ثمانية أفلام أنتجت خصيصا لمتحف قطر الوطني.

مقتنيات خاصة بحياة البر تظهر الصعوبات التي عاشها القطريون قديما (الجزيرة نت)