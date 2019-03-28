من بينها صحيح مسلم.. مخطوطات نفيسة بدار الكتب القطرية

بينما يتفقد تلك الأوراق السميكة التي تركت مئات السنين آثارها عليها، يتساءل أخصائي المخطوطات بدار الكتب القطرية حسن إبراهيم بحسرة وألم: كيف لأمة تمتلك هذا الكم من صنوف العلوم ويصل حالها إلى هذه الدرجة؟ فمخطوطات الفقه والأدب والشعر والطب التي تمتلكها الدار شاهدة على عصور نهضة عربية أنارت عقول وقلوب العالم.

فإبراهيم الذي يقضي ساعات عمله بين مراجعة الفهرسة والاهتمام بالمخطوطات يعتبر أن المعرفة التي وصلت لها الأمة العربية قديما لم تستغلها الأجيال الحالية، آملا أن يرى اليوم الذي تعج فيه المكتبات بالزوار باعتبار أن القراءة والاطلاع هما مفتاح التقدم لأي أمة ترغب في النهوض.

التحق بالعمل في دار الكتب القطرية قبل نحو عشرين عاما، تحول عمله من مصدر لكسب الرزق إلى هواية وشغف بالحفاظ على هذا التراث العظيم وحفظه للأجيال القادمة، متمسكا بمبدأ "إذا لم نستطع صناعة المستقبل للأجيال القادمة فلا نفرط في التاريخ الذي ورثناه".