الشيخ تميم يفتتح مساء اليوم متحف قطر الوطني

يفتتح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مساء اليوم الأربعاء متحف قطر الوطني في العاصمة الدوحة. وسيحضر حفل الافتتاح عدد من الشخصيات السياسية العربية والدولية.

المتحف الذي تتجاوز مساحته خمسين ألف متر مربع صممه المعماري الفرنسي جان نوفيل، وهو مستوحى من وردة الصحراء المعروفة أيضا بوردة الرمال. وقد صمم المتحف بطريقة عصرية وتفاعلية، ويضم 11 صالة عرض تروي أبرز المحطات في تاريخ قطر.

ويتكون مدخل المتحف من 114 نافورة منحوتة في بحيرة طولها 900 متر، وقاعات تبلغ مساحتها 1.5 كلم. وتنضم هذه المنشأة الثقافية العملاقة الواقعة على كورنيش الدوحة، إلى المكتبة الوطنية ومتحف الفن الإسلامي في قائمة المباني الرائدة التي بنيت مؤخرا في الدوحة.

وقد شرع في تشييد المتحف عام 2011، وتقدر تكلفة بنائه بنحو 434 مليون دولار. ويقع المتحف في موقع القصر السابق للشيخ عبد الله بن جاسم آل ثاني ابن مؤسس قطر، وقد تم تجديد القصر كجزء من مشروع المتحف.

وإلى جانب المقتنيات الأثرية، يعرض المتحف أعمالا لفنانين من قطر والشرق الأوسط والعالم.