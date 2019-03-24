نادي قاف للكتاب.. مبادرة لإنعاش القراءة بشمالي لبنان

محمد خالد-طرابلس

شغف القراءة هو ما دفع عائشة يكن ومجموعة من المثقفين في مدينة طرابلس شمالي لبنان إلى تأسيس ناد للقراءة، أطلقوا عليه اسم نادي "قاف" للكتاب، لما يحمله هذا الحرف من معان ودلالات كالقلم والقراءة والقصيدة والقصة.

تأسس النادي بداية عام 2018 إذ انبثق عن دار قاف للنشر، ويحمل على عاتقه مهمة نشر ثقافة القراءة وحب الكتاب وتحريك العجلة الثقافية في المدينة، وهو -حسب القائمين عليه- منفتح على جميع الشرائح المجتمعية بكافة اختصاصاتهم وبغض النظر عن انتماءاتهم الدينية أو السياسية أو الفكرية.

وتقول مديرة النادي عائشة يكن "حب القراءة دفعني وأعضاء النادي إلى تأسيس هذا الصرح الثقافي، وأردنا من خلاله نشر عدوى القراءة لدى جميع شرائح المجتمع، وجعلهم على علاقة دائمة مع الكتاب في زمن التكنولوجيا التي غزت العالم، وفي ظل تراجع عدد القراء حول العالم خاصة في العالم العربي".

وتلفت إلى أن هناك العديد من القراء المثقفين، لكن ما يحتاجونه هو التحفيز والتشجيع، فكان نادي "قاف" الذي يعتبر أول ناد للقراءة في مدينة طرابلس ويعد نافذة على عالم الكتاب بالنسبة لهم.