ناصر الظفيري.. رحيل حكاية الوطن والغربة

عمل الظفيري بجريدة الوطن الكويتية على مدار عشرين عاما بعد أن تخرج في كلية الهندسة بجامعة الكويت، لكن حبه للأدب دفعه للحصول على بكالوريوس الأدب الإنجليزي ثم درجة الماجستير في تخصص اللغويات.

وما إن انتشر نبأ وفاته حتى نعاه عدد كبير من المثقفين والكتاب والشعراء الكويتيين والعرب، كما عجت مواقع التواصل الاجتماعي بوسوم عبر فيها المغردون الكويتيون والبدون على حد سواء عن حزنهم لوفاته، حيث تصدرت موقع تويتر وسوم كان هو محورها ومادتها مثل #وداعا_ناصر_الظفيري و #ناصر_الظفيري_في_ذمة_الله.

التغريدات كانت مشحونة بمزيج من التعاطف والأسى لرحيل ناصر الظفيري، وفيها استذكر أصحابها أقواله التي تغنى فيها بحب الكويت ومنها أن "الانتماء لهذه الأرض ليس مرتبطا بورقة أو مادة في قانون الجنسية، ‏الانتماء لهذا الوطن هو شعور وإحساس لا يملك أحد منازعتنا فيه".

كما أعاد المغردون تداول التغريدة الشهيرة للظفيري التي يقول فيها "الكويت أحببتها ولم أتزوجها، وكندا أحبتني وتزوجتها، أحب الكويت أكثر من كندا، وتحبني كندا أكثر من الكويت! هذا تعريفي الجحيم".

وفاء للكويت

القاص الكويتي عبد الوهاب سليمان الذي جمعته صداقة قوية بالروائي ناصر الظفيري منذ تسعة أعوام بعد أن كان قارئا نهما لرواياته، روى -للجزيرة نت- مدى حب الظفيري ووفائه للكويت التي حرص على زيارتها سنويا في شهر نوفمبر/تشرين الثاني تحديدا حيث موعد إقامة معرض الكتاب الدولي، وكان يعتبرها فرصة للقاء أكبر عدد ممكن من الأصدقاء والمثقفين على هامش المعرض.