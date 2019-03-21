الولايات الإسلامية الأميركية.. هل ترجم سفاح نيوزلندا مخاوف ترامب؟

عمران عبد الله

اعتبرت المذبحة الأخيرة في مدينة كرايست تشيرتش في نيوزيلندا أحدث تأكيد على خطوة تيار القومية البيضاء المتطرفة الذي بات يشكل خطراً على المجتمعات الديمقراطية في جميع أنحاء العالم.

ورغم اعتبار الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الإرهاب القومي الأبيض ليس مشكلة كبيرة، فإن البيانات الأخيرة الصادرة عن الأمم المتحدة وجامعة شيكاغو وغيرها من المصادر تظهر عكس ذلك.

فمع اعتناق عدد أكبر من الناس أفكار كراهية الأجانب ومعاداة المهاجرين؛ تأجج العداء والعنف تجاه أولئك الذين يُعتبرون "غرباء"، سواء بسبب دينهم أو لون بشرتهم أو أصلهم القومي.

الجغرافيا والقانون لا يكفيان

تعد نيوزيلندا بلداً صغيراً وبعيداً عن العالم من الناحية الجغرافية، وبخلاف بلدان القارات الخمس التي عرفت العنف والتطرف؛ لم يتوقع أحد في هذه الجزيرة الهادئة أن تكون بلدهم ساحة لأحد أكبر أعمال الإرهاب القومي الأبيض.

وتميل استطلاعات الرأي العام، مثل المسوحات السنوية لمؤسسة آسيا-نيوزيلندا، إلى كون أغلب النيوزيلنديين يفضلون التنوع، ويرون أن الهجرة تقدم فوائد مختلفة للبلاد.

"لكن السياسة المتطرفة -بما في ذلك السياسة القومية البيضاء المتطرفة التي تبدو في قلب هذا الهجوم على المسلمين- كانت جزءًا من المجتمع لفترة طويلة"، بحسب بول سبونلي، نائب رئيس كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة ماسي النيوزيلندية.