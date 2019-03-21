"العين القديمة" للأشعري.. رواية لجيل الأحلام المكسورة بالمغرب

نزار الفراوي-الرباط

يقترح الكاتب المغربي محمد الأشعري في روايته الجديدة "العين القديمة" رحلة حافلة بالمطبات في عوالم ذات نكست أحلامها، مثخنة بالأعطاب والاضطرابات، تغدو مجرد انعكاس لأعطاب واختلالات أوسع على واجهة المجتمع والسياسة.

عن منشورات المتوسط بإيطاليا، صدرت الرواية (255 صفحة) التي تكرس انحياز الأشعري مؤخرا لفتنة السرد بعد مسيرة أولى برز خلالها كواحد من أبرز الأصوات الشعرية بالمغرب. يرسم الكاتب معالم ذات تحمل اسم "مسعود" الذي لا يطابق مسماه، الرجل الستيني الذي يتأمل حياته كحلقات متعاقبة من الأوهام والأحلام المكسورة.

وسواء بعين "مسعود" أو من تأمل خارجي في ذاته وفي علاقته مع محيطه الاجتماعي والسياسي والعائلي، تغدو الرواية ديوان الزمن السياسي الراهن بامتياز، تضع الأصبع على مكامن العلل التي تجعل من الحاضر حالة مرضية غارقة في وحل الازدواجية بين شعارات الإصلاح والحداثة والكوابح المشدودة إلى التقليد والفساد وإعادة إنتاج التخلف.

انكسار الفرد وعطب المجتمع

ينسج الأشعري إذن جدلية العلاقة بين السكيزوفرينيا الفردية والجماعية التي تفرز في مظهريها حالة انفصال عن الواقع، وضبابية في الرؤية وتوترا مع الماضي وعجزا عن التصالح مع المستقبل. حيلة الأشعري في ذلك تحريك شخصية "مسعود" على درب حياة واقعية وأخرى متخيلة تفرز شخصية مضاعفة له، ندا ونقيضا، يسميها في النص "الآخر"، الذي يصبح مرآة مشوهة لمسعود، يحاورها ويناكفها، ويحاول كسرها أحيانا.