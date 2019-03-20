فريق أردني يسحب اللقب من جامعة قطر في البطولة الدولية للمناظرات

وتميزت الجولة النهائية للبطولة بنقاشات وتناظر حاد بين الفريقين الأردني والقطري حول قضية "لن يقدم المجلس مساعدات إنمائية للدول التي لا تجري إصلاحات سياسية"، حيث فنّد فريق الموالاة (جامعة الأميرة سمية) هذا الطرح، مستندا إلى أن الإصلاح السياسي هو الطريق الوحيد لاستفادة الشعوب من المساعدات، ولا بد من ربط أي مساعدة مالية مقدمة للدول الدكتاتورية بأن تقدم إصلاحات في بنيتها السياسية.

واستند الفريق الأردني إلى أن المساعدات إن قدمت في ظل نظم سياسية دكتاتورية فإنها تساعد الأنظمة أكثر من مساعدتها الشعوب، كما أنها تُبقي على تدفق مالي لهذه الأنظمة، مما يساعدها على مزيد من الاستبداد، بل وتستفيد من هذه المساعدات بإقامة مشروعات وهمية تحسن صورتها أمام الشعب.

أما فريق المعارضة (جامعة قطر) فبنى طرحه في هذه القضية على أن ربط المساعدات بالإصلاحات السياسية هو عقاب للشعوب، وأن هذه الأنظمة الدكتاتورية لن تقدم أي إصلاح سياسي بسبب تقديم دعم مالي، مشددا على أن الإصلاح السياسي لا بد أن يأتي من الشعوب، فلم يحدث في العالم أن أقدم نظام دكتاتوري على تغيير سياسته والسعي نحو الديمقراطية دون ضغط شعبي مطالب بذلك.