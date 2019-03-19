"الزيارة الأخيرة".. وثائقي عن معاناة أسر المعتقلين المصريين
تعرض الجزيرة نت الخميس المقبل على الموقع وعلى قناة الجزيرة على يوتيوب فيلما وثائقيا قصيرا عنوانه "الزيارة الأخيرة".
يتناول الفيلم قصة حقيقية لسيدة مصرية من مدينة أبو كبير في محافظة الشرقية توفيت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إثر مشادة مع ضابط المباحث في سجن الزقازيق الذي منعها من زيارة ابنها الوحيد الذي يقضي عقوبة السجن بعد اتهامه بالتظاهر بدون تصريح.
ويلخص الفيلم -الذي سيعرض بالتزامن مع عيد الأم- معاناة أسر المعتقلين في سجون مصر منذ انقلاب عبد الفتاح السيسي على الرئيس المنتخب محمد مرسي، والفيلم من إعداد أيمن جاد وإخراج سهى إسماعيل.
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