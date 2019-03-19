وصفها هيروديت قبل ألفي عام.. أخيرا انكشف سر "باريس" الفرعونية

فكرت المهدي

أخيرا تنكشف حقيقة سفينة "باريس" التي وصفها المؤرخ اليوناني القديم هيرودوت منذ ما يقارب 450 عاما قبل الميلاد كنوع من قوارب الشحن التي شاهدها في النيل أثناء زيارته لمصر.

لطالما كانت المدينة الساحلية ثونيس هرقليون الغارقة بفرع نهر النيل الكانوبي بالإسكندرية القديمة -والتي يرجع تاريخها إلى أواخر الفترة 664-332 قبل الميلاد- وجهة لباحثي الآثار البحرية حيث اكتشف الباحثون هناك على مدى عقود ماضية ما يزيد عن سبعين من حطام السفن، إضافة إلى عدد لا يحصى من القطع الأثرية التي دللت على تفاصيل مذهلة عن مركز التجارة القديم وثقافته هناك.

كان آخرها "السفينة 17" ذات الشكل الهلالي، التي أسدلت الستار على حقيقة هيكل مزعوم لقارب شحن مصري الصنع لطالما كان مثار جدل بحثي لعدة قرون. وبالنظر لبقائها غارقة بالماء لمدة تزيد على ألفي عام فإن شروط حفظ هذه السفينة تعتبر استثنائية حيث تمكن علماء الآثار البحرية من اكتشاف 70% من الهيكل.

وفي إشارة إلى "السفينة 17" قال المسؤول عن تسجيل نتائج التنقيب عالم الآثار داميان روبنسون من مركز أكسفورد للآثار البحرية لصحيفة غارديان "لم ندرك أن هيرودوت كان على صواب إلا عندما اكتشفنا هذا الحطام".