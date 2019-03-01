الإرث الحضاري السوري يرى النور افتراضيا في برلين

بعد ثماني سنوات من الحرب الوحشية المتواصلة في سوريا، أصبحت مدينة حلب المدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي خراباً، لكن أرشيفا رقميا هائلا في ألمانيا يهدف إلى إبقاء ذاكرتها على قيد الحياة والمساعدة في إعادة بنائها يوما ما.

وحلل فريق من الباحثين الألمان والسوريين في إطار "مشروع توثيق الإرث الحضاري السوري" صوراً لأبنية متضررة في حلب بعناية فائقة، وقارنوها بصور أرشيف ملتقطة قبل اندلاع النزاع عام 2011.

وسمح هذا العمل الدؤوب الذي تموله الدبلوماسية الألمانية جزئياً، بتصنيف رقمي للمباني الأثرية الكثيرة المدمرة، وتلك التي صمدت رغم أهوال الحرب والقصف.

ويبحث الفريق عن البيانات الخاصّة بالأبحاث على نطاقٍ واسع ورقمنتها ومن ثم وضعها في المجمع الرقمي الخاصّ بالأبحاث، التابع لمعهد الآثار الألماني، حيث تدار بشكل موحّد، ومن ثم تأمينها بشكل مُستدام.

وشهدت مدينة حلب منذ صيف العام 2012 وحتى نهاية العام 2016 معارك عنيفة، وتعرضت أحياؤها الشرقية للقصف والحصار الخانق.

وتشكل الصور والخرائط العائدة إلى ما قبل الحرب سنداً ثمينا في إطار مشروع إعمار معالم حلب القديمة على ما كانت عليه من قبل. وقد أدرجت حلب القديمة في قائمة التراث العالمي للبشرية التي تعدها اليونسكو عام 1986.

وتعرض هذه المحفوظات -إلى جانب صور حديثة تظهر الدمار اللاحق بالمدينة- أمام الجمهور من 28 فبراير/شباط الماضي إلى 26 مايو/أيار الماضي، في متحف الفن الإسلامي ببرلين التابع لمتحف برجامون الشهير.