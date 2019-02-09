الشريعة والنخب المحلية والاستعمار.. تجارب إقليمية تحت المجهر

عمران عبدالله

صدرت مؤخرا الترجمة العربية لكتاب أستاذة السياسة والقانون في جامعة كامبردج عزة حسين، تحت عنوان "سياسات تقنين الشريعة: النخب المحلية والسلطة الاستعمارية وتشكل الدولة المسلمة".

ويتناول الكتاب مسألة استجابة المسلمين المحدَثين للتحديات التي خلقتها مواجهة الاستعمار أو "مجابهة الكولونيالية"، وكيف كانت هذه الاستجابة على مستوى العلاقة بين الشريعة والقانون والدولة.

وفي الكتاب الذي صدر عن الشبكة العربية للأبحاث والنشر ومدارات للأبحاث والنشر، تعقد عِزة حسين مقارنة بين كلٍّ من الهند وماليزيا ومصر، أثناء الحقبة الكولونيالية البريطانية بحسب مقدمة الناشر.

ويحاول الكتاب تتبع أثر تشكُّل وتحول النمط المعاصر من "القانون الإسلامي"؛ وتوضح عزة أن القانون الإسلامي ليس الشريعة فحسب، ولكنه أيضا بُنى مؤسَّسية حاضرة، ومحتوى موضوعي ومعجم رمزي، وعلاقة بين الدولة والمجتمع. أي بكلمات أخرى: يتناول الكتاب سياسات بُنيت من خلال مؤسَّسات نشأت في سياق مجابهة الكولونيالية.

ويسعى الكتاب -الذي صدرت نسخته الأصلية عن مطبعة جامعة شيكاغو- إلى تقديم عرض تاريخي للقانون الإسلامي المعاصر، أو لـ"هجين" النُّظم القانونية الإسلامية المعاصرة، وتحليل مفاوضات النُّخبة حول الدين والدولة والمجتمع خلال الحقبة الكولونيالية البريطانية تحليلا سياسيا، وتأريخ المقاربات الإسلامية المتداوَلة للقانون والدولة والهوية.