وديع سعادة يتفيأ شجرة "الأركانة" وينعى عالما بلا شعر

نزار الفراوي-الرباط

من مقامه الأسترالي البعيد، حلّ الشاعر اللبناني وديع سعادة بالعاصمة المغربية الرباط ليتفيأ ظلال شجرة "الأركانة" المغربية متوجا بجائزتها العالمية للشعر، ومنذرا بمصير عالم بلا جمال، بلا شعر.

على منصة المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، أكبر صرح ثقافي في العاصمة، جاء صوت وديع سعادة، متهدجا وهو ينعى إنسانية تفقد إحساسها بالجمال يوما بعد يوم، وعالما طافحا بالعنف والإقصاء والعنصرية، داعيا إلى التمسك بحبل الشعر باعتباره صوت إدانة لكل المظالم والأعطاب.

ولم يفت الشاعر الذي يحمل وطنه في قصيدته، أن يسجل أن خريطة الجوائز الأدبية في العالم العربي تدير ظهرها للشعر والشعراء إلا في ما ندر، معتبرا أن جائزة "الأركانة" التي تستمد اسمها من شجرة فريدة تختص بها منطقة في الجنوب المغربي، تسد ثغرة في المشهد العربي والعالمي باحتفائها بالشعراء من مختلف المشارب والآفاق.

تمجيدا للغياب ونشيدا للعابرين

تحدث وديع قليلا، وفضل أن يتقاسم مع جمع حاشد من جمهور الشعر والمثقفين مختارات من قصائد نثرية جاءت شاهدة على حس إنساني عميق، وصوت لا يشبه أحدا، يمجد الغائبين والعابرين، ويرتل البعد عن الرفاق في قصيدته "رأيت رفاقي"، ويغوص في عوالم "بلدان غريبة" تنبت في رأسه، ويستنهض "ضمير الغائب"، ويهمس بأنين "الهجرة" والوطن الذي يصبح ذكرى، ويطلق "الصرخة" في وجه عالم يفقد توازنه.