"عايدون" لليبية كوثر الجهمي تفوز بجائزة مي غصوب للرواية

فازت رواية "عايدون" للكاتبة الليبية كوثر الجهمي بجائزة مي غصوب للرواية، في دورتها الأولى 2019. وقالت لجنة التحكيم إن تلك القصة حظيت بالتكريم لأنها "تتغلغل إلى الواقع الليبي بسلاسة وشاعرية وتضيء على صور جديدة وغير معروفة من هذا الواقع".

وأضافت اللجنة -التي تألفت من الشاعر والكاتب عباس بيضون، والروائي جبور الدويهي، ورانية المعلم من دار الساقي- أن "عايدون" الفائزة بالجائزة التي تُمنح لكاتب لم يسبق أن نشر كتاباً من قبل- هي "مزيج ناجح من الواقعية والفانتازيا، فوق أنها تخرج من الواقع الليبي لتطرح مشاكل وقضايا عربية وإنسانية. أضف إلى ذلك متانة السرد وقوّة البناء والتركيب".

وتصدر الرواية الفائزة في 17 فبراير/شباط الجاري وهو ذكرى وفاة مي غصوب الفنانة والكاتبة وأحد مؤسّسي دار الساقي مع رفيق دربها وناشر دار الساقي أندره كسبار. وستكون متوفرة بكل المكتبات في لبنان والبلدان العربية، وجميع معارض الكتب المقبلة.

وقد كان من المقرّر الاحتفال بصدور الرواية الفائزة في بيروت بحضور مؤلفتها ولكن ظروفاً حالت دون دخولها لبنان. وأعربت دار الساقي عن أملها أن تزول هذه الظروف قريباً للتمكّن من دعوة الكاتبة لبيروت والاحتفال معها بصدور روايتها الأولى.