عام الخنزير.. لماذا يختلف التقويم الصيني عن العربي؟

عمران عبد الله

يحتفل قرابة خمس سكان العالم بالسنة القمرية الجديدة في الصين وجميع أنحاء العالم، ويأتي عيد رأس السنة الصينية الجديدة في 5 فبراير/شباط الجاري وهو اليوم الأول في التقويم القمري التقليدي الصيني الذي يعد أهم عطلة في البلاد، ويقابل العام الحالي (2019) العام 4716 بالتقويم الصيني، ويطلق على هذه السنة عام "الخنزير".

وبخلاف جميع التقويمات السنوية التي تتبعها جميع الدول، فإن للصين تقاليدها الخاصة التي تتبعها، فالتقويم السنوي شمسي قمري، حيث يعتمد على دورتي الشمس والقمر، ويسمى أول يوم "عيد الفانوس" أما ليلة العيد فتعرف باسم "تشوشي" ويحتفل بها الصينيون حول العالم.

ويجتمع الناس مع عائلاتهم لتناول وجبة كبيرة في الليلة السابقة لرأس السنة، وتستمر الحفلات في الشوارع وتطلق الألعاب النارية، ويزين كل شيء بالأحمر. ويمكن التفكير في تقاليد العيد الصيني كأنه مزيج من عيد الشكر المسيحي وعشية رأس السنة.

ومع ذلك، فإن التقاليد الكامنة خلف رأس السنة الصينية مختلفة تمامًا ومثيرة للاهتمام حقًا. فبالإضافة إلى الألعاب النارية، تتميز برقص التنين وتزيين كل شيء بالأحمر، ولهذا علاقة بأسطورة فولكلورية صينية حول وحش كبير (نيان) يهاجم بلدة.

وحاول القرويون القضاء على الوحش من خلال الأصوات العالية والزينة الحمراء، إذ وجدوا أنها الطريقة الوحيدة، ولإبقاء الوحش بعيداً يكررون الشيء نفسه كل عام، وهو ما يفسر العديد من تقاليد السنة الصينية الجديدة. الاسم الصيني لرأس السنة الجديدة غو نيان يعني "عبور نيان".