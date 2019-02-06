هجوم بمطرقة على ضريح كارل ماركس بلندن

تعرض الشاهد الرخامي التذكاري الموضوع فوق مقبرة الفيلسوف والاقتصادي الألماني كارل ماركس (1818-1883) لأضرار نتيجة هجوم بالمطرقة من قبل مجهولين في مقبرة "هايغيت" بالعاصمة البريطانية لندن.

وأوضحت إدارة المقبرة التاريخية في لندن أن ضريح أبرز منظري الفكر الشيوعي تعرض الثلاثاء لهجوم شنه مجهولون حاولوا مسح اسم ماركس من على الشاهد بالمطرقة.

وأضافت في بيان أن المجهولين استخدموا مطرقة في الهجوم على الضريح، متسببين بأضرار في الضريح الذي سبق أن تعرض عام 1970 لهجوم بقنبلة يدوية، كما تعرض لاعتداءات أخرى بالطلاء في أوقات أخرى.

قبل الهجوم بالمطرقة تعرض ضريح كارل ماركس عام 1970 لهجوم بقنبلة يدوية ولاعتداءات أخرى بالطلاء في أوقات أخرى (رويترز)

وقال متحدث باسم سكوتلاند يارد إن التحقيقات المبدئية انتهت، وفي هذه المرحلة تم إغلاق التحقيق، وإذا ما ظهرت أي معلومة إضافية فسيجري التحقيق مجددا بصورة أكثر تمعنا.

ودفن ماركس في القسم المخصص للملحدين واللاأدريين في مقبرة هايغيت عام 1883 بعد أن قضى باقي حياته منفيا وعديم الجنسية منذ عام 1849.

وألف ماركس العديد من الكتب في مجالات الفكر والفلسفة والسياسة والاقتصاد، وعرف بتصوره المادي في قراءة التاريخ ونقده للرأسمالية، كما اشتهر بنشاطه الثوري في صفوف الحركة العمالية.

ويعد كتاب "رأس المال" من أهم مؤلفات ماركس، وفيه يعمد إلى نقد نظريات الاقتصاد السياسي السائدة قبله، وإلى دراسة النمط الرأسمالي في الإنتاج بهدف اكتشاف القوانين الاقتصادية التي تحكم حركة المجتمع المعاصر.