القاهرة للكتاب يختتم يوبيله الذهبي.. لماذا تراجع الإقبال وغابت الندوات؟

يرى متابعون للشأن الثقافي في هذا الرقم دلالة على عزوف نسبي عن المعرض مقارنة بالأعوام السابقة التي سجلت أرقام زوار قاربت الخمسة ملايين زائر.

ويعود العزوف النسبي لجملة أسباب منها نقل المعرض في يوبيله الذهبي لأطراف القاهرة حيث يصعب الوصول إليه إلا بسيارات خاصة، أو انتظار مواصلات عامة شحيحة.

ونُقل المعرض من أرض المعارض بمدينة نصر شرق القاهرة -التي تصل إليها كافة المواصلات بما فيها المترو- إلى منطقة قريبة من التجمع الخامس أقصى شرق العاصمة.

كما ذهب عارضو سور الأزبكية (باعة الكتب المستعملة) بجزء من الزوار الذين كانوا يأتون إلى المعرض خصيصا لاقتناص الكتب بأرخص الأسعار.

واختلف "عارضو الأزبكية" مع إدارة المعرض على شروط العرض وأسعار الإيجار، مما دفعهم لإقامة معرض مواز بمنطقة العتبة وسط القاهرة.