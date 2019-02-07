مؤتمر لعرض مواقع تاريخية بتقنية ثلاثية الأبعاد بمتاحف مشيرب

احتضن بيت بن جلمود بمتاحف مشيرب بالدوحة، مساء أمس، المؤتمر والمعرض التفاعلي أركيوميد ثلاثي الأبعاد، لاستعراض مواقع تاريخية في حوض البحر الأبيض المتوسط والخليج.

وتأتي هذه الفعالية في إطار شراكة بين متاحف مشيرب وسفارة إيطاليا، بمبادرة من مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة اليونسكو بالدوحة.

واستعرض المؤتمر نماذج من المواقع الأثرية التي تصنفها اليونسكو على قائمة التراث العالمي منذ 1978 في منطقتي دول حوض البحر الأبيض المتوسط وشبه الجزيرة العربية، مستخدما أحدث تقنيات العرض الثلاثي الأبعاد، بالإضافة إلى تكنولوجيا الواقع المعزز التي ستمكن الزوار من التفاعل مع المواقع الأثرية المختلفة، وذلك للتوعية بأهمية الحفاظ عليها باعتبارها موروثا ثقافيا مشتركا لكل الإنسانية.

وقال سفير جمهورية إيطاليا بالدوحة باسكوالي سالزانو في كلمة له إن إقامة هذا المعرض في الدوحة سيسهم في نشر الوعي حول الموروث الثقافي والأثري في دول حوض المتوسط والخليج، والتعريف بالتقنيات التي من شأنها أن تسهم في الحفاظ عليه واستحضاره للأجيال القادمة.

متاحف مشيرب تستضيف المؤتمر والمعرض التفاعلي أركيوميد ثلاثي الأبعاد ArcheoMed 3D، في إطار شراكة بين متاحف مشيرب وسفارة إيطاليا في قطر .@MsheirebMuseums #مرسال_قطر #متاحف_مشيرب pic.twitter.com/snaZQuEYpK — شبكة مرسال قطر (@Marsalqatar) February 6, 2019

وأوضح السفير الإيطالي أن سفارة بلده بالدوحة قدمت العام الماضي برنامجا ثقافيا مكثفا من خلال التعاون مع مختلف الجهات، معربا عن تطلعه إلى المضي قدما في هذا الجانب بدعم من وزارة خارجية إيطاليا لتعزيز الحوار.

ونوه سالزانو إلى أن قطر لا تغلق أبوابها في جانب حوار الثقافات، وهي مثال لشمولية كل الأطراف.

من جهته قال مدير متاحف مشيرب حافظ علي إن الشراكات مع المنظمات الدولية خاصة تلك التي تتفق مع رؤيتنا من الأمور التي نسعى إلى تحقيقها دائما في متاحف مشيرب.

وأشار إلى أن العمل مع السفارة الإيطالية في قطر هو بمثابة فرصة أخرى نستطيع أن نستخدمها لإثراء الحوار بين الثقافات ولتأكيد مبادئ التسامح والتفاهم وتقبل الآخر. وأضاف أن متاحف مشيرب تسعى إلى تقديم ومواكبة أحدث التطورات التكنولوجية في عرض التاريخ المجتمعي للأجيال الجديدة بمشاركة المنظمات الدولية الراسخة.

ويقدم المعرض جولة افتراضية للزوار للتعرف على الحضارات القديمة في دول حوض المتوسط وشبه الجزيرة العربية، كما تهدف التكنولوجيا المستخدمة إلى تقريب هذه الحضارات الإنسانية من أجل دراستها وفهمها.