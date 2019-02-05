عالم لسانيات مغربي: الاستقلال الحقيقي يبدأ باللغة

وأوضح الودغيري الذي حصل مؤخرا على جائزة الملك فيصل العالمية في فرع اللغة العربية والأدب، أن اللوبيات الفرنكفونية في بلدان شمال أفريقيا متحكّمة في توجيه السياسة اللغوية وتريد المزيد من هيمنة اللغة الفرنسية، وربما تعمل لجعلها لغة وطنية أو معترفا بها على الأقل.

وللخروج من هذا الوضع، دعا إلى تخطيط لغوي نابع من روحٍ وطنية صادقة تتغلب على الأهواء السياسية، وهذا لن يتم بحسبه إلا بوجود اقتناع لدى أصحاب القرار السياسي.

وفيما يأتي نص الحوار:

كنتم من الخبراء الذين اشتغلوا على إنجاز معجم الدوحة التاريخي للغة العربية، ما أهمية هذا المشروع؟

** تكمن أهمية المشروع في كونه أول عمل علمي من نوعه في تاريخ اللغة العربية، وقد سبقتنا إلى التأريخ للغاتها دول أوروبية منذ زمن طويل.

فنحن متأخرون في هذا المجال، ولا سيما أن اللغة العربية لغة قديمة عمرها يمتد إلى حوالي قرنين من الزمن، وتراثها أغنى وأقدم من عدد من اللغات الأوروبية كالفرنسية التي يؤرّخ لأقدم وثيقة كتبت بها بالقرن التاسع من الميلاد، ولم تتضح ملامحها ويُطلق عليها اسم "اللغة الفرنسية" إلا في القرن الثاني عشر، وكان الفرنسيون يسمون لغتهم قبل ذلك باسم "اللغة الرومانية"، فهي لهجة أو مجموعة لهجات متفرّعة من اللاتينية. ولم تصبح لغةً رسمية في الإدارة والقضاء إلا في بداية القرن السادس عشر، وحتى بعد ذلك ظلت اللاتينية حاضرة بقوة في المجال العلمي والثقافي.

ثم إن إنجاز مشروع بهذه الأهمية كان يحتاج إلى جهة مسؤولة تقتنع به وترعاه وتموّله، فهو ليس عمل سنة أو سنتين بل عمل سنوات عديدة. لذلك حين توفرت الشروط الموضوعية المناسبة بدأ العمل في هذا المشروع الذي يسد ثغرة كبيرة في تاريخ اللغة العربية، بمؤسسة بحثية خاصة به ضمن إطار المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.

حاليا، أنهينا المرحلة الأولى من المشروع الذي بدأت خطواتُه الأولى قبل ست سنوات، وتشمل المرحلة الفترة الممتدة من البدايات الأولى المعروفة للغة العربية -بحسب ما توفر من النقوش والنصوص والبَرْديات- إلى نهاية القرن الثاني من الهجرة.

اشتغلتم في معجم الدوحة التاريخي للغة العربية على ما يسمى "التأثيل"، وهو البحث في أصول الألفاظ، وقد قمتم بعمل مماثل في كتابكم المعنون بـ"العربيات المغتربات: قاموس تأثيلي وتاريخي للألفاظ الفرنسية ذات الأصل العربي أو المعرب"، وهو الكتاب الذي حصل على جائزة الألكسو-الشارقة للدراسات المعجمية، ما أهمية وقيمة هذه الدراسات في أيامنا هذه؟

** كل الأوقات مناسبة لمثل هذا العمل، فهو جزء من التأريخ المعجمي، واليوم أصبح بإمكاننا الحصول على عدد من النصوص المهمة التي تساعد على إنجازه بشكل أفضل، وذلك بفضل التطور التكنولوجي والمعلوماتي.

ومن جهة أخرى، البحث في التأثيل هو البحث في أصول الكلمات وتطورها التاريخي وانتقالها من لغة إلى أخرى، والعربية كما تعلمون كان لها احتكاك كبير باللغات الأجنبية اللاتينية والإغريقية والفارسية ومختلف اللغات الأوروبية والأفريقية، وغيرها سواء في العصر القديم أم العصر الإسلامي أم العصور المتأخرة، ومع هذا الاحتكاك وقعت حركة واسعة لانتقال المفردات وتبادل التأثير والتأثر بين العربية وباقي اللغات.

فكان من مسالك المعجم التاريخي، تتبع الكلمات العربية التي تهاجر إلى لغات أخرى أو تأتي إليها، ومنها ما يهاجر ثم يعود إلى العربية بشكل آخر، ولذلك أسباب وعوامل كثيرة كالتجارة والرحلات والحروب (الحروب الصليبية مثلا كانت لها أثار على اللغة العربية واللغات الأوروبية).

ومن العوامل أيضا الترجمة، وقد ترجمت كثيرا من الكتب العربية إلى اللاتينية وغيرها من اللغات الأوروبية الأخرى، وأخيرا هناك مرحلة الاستعمار وآثارها اللغوية معروفة.