أربع كاتبات بالقائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية

لأول مرة في تاريخ الجائزة العالمية للرواية العربية، اختيرت أربع كاتبات بالقائمة القصيرة للدورة 12، التي تم الإعلان عنها اليوم بمدينة القدس، وضمت: اللبنانية هدى بركات، والأردنية كفى الزعبي، والسورية شهلا العجيلي، والمصري عادل عصمت، والعراقية إنعام كجه جي، والمغربي محمد المعزوز.



وجاء الإعلان عن القائمة القصيرة من مدينة القدس، في إطار النهج السنوي الذي اعتمدته الجائزة العالمية للرواية العربية باختيار مركزٍ يعبر عن المشهد الثقافي العربي كل عام لتعلن منه قائمتها القصيرة.

ووصلت للقائمة القصيرة هذا العام ثلاث كاتبات سبق لهن الوصول إليها، من بينهن إنعام كجه جي التي ترشحت للقائمة القصيرة عامي 2009 و2014، وشهلا العجيلي، التي وصلت للقائمة القصيرة عام 2016 عن رواية "سماء قريبة من بيتنا"، وهي أصغر كتاب القائمة القصيرة سنا، بينما وصلت هدى بركات للقائمة الطويلة عام 2013 عن رواية "ملكوت هذه الأرض".