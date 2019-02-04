"رحلة إلى بوليود" يفتتح فعاليات العام الثقافي قطر-الهند

العرض الهندي الشهير "رحلة إلى بوليود" مثل نقطة انطلاق للفعاليات التي ستستمر في البلدين طوال العام، فالعرض الحائز على جوائز عدة، وتم عرضه أكثر من سبعمئة مرة في 18 دولة، من شأنه التعريف بالتراث الهندي الغني في المجالات كافة، خاصة الثقافية منها.

ويشكل العام الثقافي "قطر-الهند 2019" جزءا من برنامج الأعوام الثقافية الذي تنظمه متاحف قطر كمبادرة للتبادل الثقافي، من أجل مدّ جسور التواصل والتفاهم بين قطر والدول المشاركة في العام الثقافي، من خلال تقديم سلسلة من العروض والفعاليات الثقافية.

جانب من حفل إطلاق العام الثقافي "قطر-الهند 2019" (الجزيرة نت)

وتهدف فعاليات البرنامج إلى تعزيز التفاهم المشترك بين الهند وقطر، وستتضمن الفعاليات مجموعة واسعة من الأنشطة تشمل استعراضات وحفلات موسيقية ومهرجانات للأفلام ومعارض للرسم والتصوير ومهرجانات للأطعمة وعروض أزياء ومعارض للخط العربي ومعارض للمنسوجات، إلى جانب دروس اليوغا.

ويشمل برنامج العام الثقافي قطر-الهند 2019 عددا من أبرز الفعاليات التي ستقام في البلدين، ومن بين الفعاليات التي ستشهدها الهند عرض "زفاف مونسون الموسيقي" في 2019 بنيودلهي، ومعرض الفن المعاصر من قطر الذي يعد واحدا من أبرز المعارض القطرية التي تسلط الضوء على التحول الاجتماعي والحضري السريع الذي تشهده قطر من منظور مجموعة من فنانيها الصاعدين الموهوبين.

ومن الفعاليات الأخرى التي ستقام في قطر: عرض للمجموعة الموسيقية "راكس ميديا كوليكتيف" التي تبدع أعمالا متخصصة في الفن المعاصر وتحرر كتبا وتشرف على تنظيم معارض، علاوة على مهرجان الهند الذي سيشمل عروضا وفنونا بصرية تشمل الرقص التقليدي والموسيقى التقليدية (الهندية والغربية) إلى جانب فنون السينما والمسرح، وسينصب تركيز معظم فعاليات العام الثقافي على التبادلات الثقافية والفنية والتعليمية بين البلدين.

عرض رحلة إلى بوليود نال استحسان الجمهور (الجزيرة نت)

وخلال حفل تدشين العام الثقافي، أكد الرئيس التنفيذي بالوكالة لمتاحف قطر أحمد النملة أن الأعوام الثقافية بين قطر وعدد من بلدان العالم هي من أهم الإستراتيجيات التي تنتهجها متاحف قطر حاليا، باعتبارها تجسد إستراتيجية البلاد التي تسعى إلى الانفتاح والتواصل مع العالم عبر لغتي الفن والثقافة.

وأضاف أحمد النملة أن النسخة الحالية تعد السابعة في الأعوام الثقافية بين قطر وعدد من دول العالم، وهو ما مثل جسرا للتواصل ولغة للتفاهم بين الشعب القطري وعدد من شعوب العالم، كما أن الشعب القطري يستكشف الأمم والحضارات المغايرة من خلال تلك الأعوام الثقافية المختلفة.

واعتبر أن التنوع هو العنوان الرئيسي لحضارة الهند وتراثها، مشددا على أن هذا التنوع يدعمه تعدد ثقافتها واتساع جغرافيتها وتاريخها، إلى جانب الروابط الوثيقة بين قطر والهند في ظل الجالية الهندية الكبيرة الموجودة في البلاد، والتي ستساعد على إنجاح الفعاليات المختلفة كي تحقق الأهداف المرجوة منها.

المشاركون في حفل افتتاح العام الثقافي قطر- الهند 2019 (الجزيرة نت)

أما سفير الهند لدى الدوحة بي كوماران فأكد أن بلاده تتطلع لتنظيم عدد من الفعاليات الثقافية على مدار العام، بطريقة تعكس بشكل جيد العلاقات الثقافية والإنسانية العميقة بين الهند وقطر على مدار السنين.

ويضيف السفير الهندي أن العام الثقافي سيكون فرصة فريدة لتجديد وتنشيط الروابط القوية بين الدولتين، وتعزيز التبادل الثقافي بين الشعبين القطري والهندي، لافتا إلى أن هذا العام يمثل أهمية خاصة للهند كونه الذكرى السبعين لظهور جمهورية الهند.

وثمّن الدبلوماسي الهندي اختيار بلاده شريكا لقطر في النسخة القادمة من معرض الدوحة للكتاب، المقررة في ديسمبر/كانون الأول 2019.