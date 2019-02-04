سجين أميركي يحقق نجاحا أدبيا ويمول تكاليف سجنه

تمثل السجون في الولايات المتحدة -بنزلائها البالغ عددهم أكثر مليونين- عالما موازيا يكتسي الأدب فيه مكانة كبيرة لدى السجناء والسجون، حتى أن إدارة سجن بولاية ميشيغان حكمت على الكاتب كرتيس داوكينز دفع نصف أرباحه من بيع أحد كتبه لتغطية تكاليف سجنه.

وفي تحقيق لها بصحيفة لوموند الفرنسية روت الصحفية كليمانتين جودزال القصة المثيرة للسجين الذي أنجز عملا أدبيا حصل من خلاله على مبالغ مالية كبيرة، وفرض عليه نظام السجون الذي يثمن الأدب دفع أموال طائلة مقابل تكاليف سجنه.

وقالت الكاتبة إن السجون الأميركية خرجت من داخلها إنجازات أدبية مشهورة مثل قصة "في بطن الوحش" (1981) بتأليف مشترك بين جاك هيري وأتوب ونورمان ميلو، وكذلك تحقيق الصحفي تد كونوفير تحت عنوان "في معطف حارس السجن" الذي نشر في أبريل/نيسان 2018.

ويدخل كتاب داوكينز "الفندق ذو القضبان الرمادية" بهذا السياق، وهو يروي الحياة اليومية لمؤلفه الذي حكم عليه بالمؤبد عام 2005 بعد قتله رجلا بالرصاص خلال عملية سطو.

وتخبرنا الكاتبة أن داوكينز متزوج وأب، تخرج من دراسات الفنون وهو مدمن مخدرات، وقد بدأ الكتابة مباشرة بعد دخوله السجن، حيث كان يستعمل آلة طباعة أرسلها إليه والداه، وتكفلت أخته بنشر ما يكتبه في مجلات أدبية.

وعام 2016 قام رئيس تحرير مجلة "بول" بتنبيه وكيلة أدبية مشهورة على القيمة الأدبية الرفيعة لقصص السجين القصيرة، وعندما قدمت تلك النصوص لدور النشر تم التعاقد معها فورا، واستلم الكاتب مبلغا كمقدم يبلغ 150 ألف دولار، وأشادت الصحافة المهتمة بالنقد الأدبي بتلك القصص القصيرة.

وعندها -تقول الكاتبة- رفعت وزارة المالية بولاية ميشيغان دعوى قضائية ضد داوكينز مطالبة بنحو 90% من الأرباح التي يكسبها من القصص لتغطية تكاليف حبسه، خاصة أنه في بعض الولايات يسمح القانون باقتطاع جزء من أموال السجناء لتغطية جزء من تكاليف حبسهم.

ورغم أن السجين قد كتب في مذكرة تفيد بأن كل ما سيكسبه من هذه القصص سيتم التبرع به لصالح تعليم أطفاله، فقد دخل في نزاع قضائي مع قطاع السجون في الولاية دافع عنه خلاله المحامي المتطوع بيتر أيرون المعروف بتحمسه لقضايا المساجين.

وفي الأخير، وبعد تجميد حسابات داوكينز البنكية، تم التصالح على تقاسم الأرباح ما مضى منها وما سيأتي بين السجين وهيئة السجون شتاء 2018.