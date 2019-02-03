"شروط النهضة" بعد 70 عاما.. مؤتمر دولي بالدوحة عن مالك بن نبي

تتواصل بالعاصمة القطرية الدوحة أعمال مؤتمر دولي يسعى لتقييم شامل لكتاب "شروط النهضة" الذي ألفه المفكر الجزائري الراحل مالك بن نبي قبل سبعين عاما، وضمّنه رؤية شاملة لمشروع النهضة الحضارية.

وتسعى كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة التي نظمت المؤتمر أن يكون فضاء للعلماء والمفكرين الباحثين لمناقشة المشروع الفكري لمالك بن نبي (1905-1973) والقيام بعمل تقييمي استشرافي.

كما يسعى المنظمون إلى أن يكون المؤتمر مناسبة لتقييم مشروع النهضة الذي بلوره مالك بن نبي، واستشراف آفاق تطويره، والانتقال به إلى مستوى مستقبلي ينقل أمتنا من التناول الجزئي العشوائي لمشكلات نهضتها إلى التناول العلمي نحو تحقيق السيادة والاستقلال والريادة الحضارية واستعادة دورها الحيوي في المجتمع الدولي.

ويشارك في المؤتمر الذي يختتم فعالياته غدا الاثنين، باحثون من مختلف أنحاء العالم وشخصيات فكرية وعلمية وقيادية من العالم الإسلامي، بينها رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، ورئيس حزب حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، ورئيس وزراء تركيا السابق أحمد داود أوغلو.