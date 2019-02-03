القرش المخمور.. كتاب عن المحيط كُتب على متن قارب صغير
عمران عبد الله
فبالقرب من غرينلاند، يعيش القرش الشمالي (قرش غرينلاند) وهو كائن عملاق يجوب أعماق الدائرة القطبية الشمالية ويعيش 392 عاما في المتوسط، وقد يصل عمره خمسمئة عام وأكثر مما يجعله من أطول الحيوانات عمراً، ورغم ذلك لم يشاهده الكثيرون ولا نعرف عنه الكثير.
وبدأ ستروكسن -وصديقه هوغو آسغورد الرسام والبحار غريب الأطوار- مغامرة لعدة سنوات بحثًا عن القرش الشمالي، وكتب ستروكسن الرحلة المشوّقة بالكتاب مع مزيج من الشعر والعلوم والتاريخ والبيئة والأساطير والملاحظات.
وكانت نتيجة الرحلة مزيجا من الرحلة العلمية والتأملات الوجودية التي انعكست في "كتاب البحر" الذي نشر عام 2018 حيث يروي ستروكسن رحلته في قارب صغير مع رفيقه للبحث عن سمك القرش، وينتهي بهما الأمر لاستكشاف أعمق للطبيعة والحياة الخاصة وتأملات حول الطبيعة والحياة.
ويحكي ستروكسن عن الفكرة "لفترة طويلة كنت أبحث عن سبب وجيه لكتابة مؤلف عن البحر، لكنني لم أجده. طريقي في العمل ليس الجلوس أمام مكتب والكتابة، يجب أن أكون في المكان وأعيش التجربة، وعندما أخبرني هوغو عن سمكة القرش، عرفت أن هذه هي الفرصة... هذا ما سنفعله، سنذهب للبحث عن هذا الوحش ".
ويضيف "صديقي هوغو لديه خبرة كبيرة إذ عاش معظم حياته في مواجهة البحر وكان بالقرب من الحيتان والثدييات البحرية الكبيرة، ولكن لم يقابل سمكة قرش غرينلاند الضخمة".
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قرش في عرض غرينلاند (رويترز)
ورغم أن معظم الناس العاديين لا يهتمون بالأمر "لكن هوغو ليس عادياً" يضيف ستروكسن "ولذلك صارت هذه الفكرة تنمو معنا حتى قال لي ذات يوم: مورتن، سأذهب للبحث من قرش غرينلاند، هل تأتي معي؟ أنا ذاهب للقبض عليه". وبالفعل قاما بالرحلة، ووصلا إلى القرش الذي لا يؤكل إذ يعد لحمه مسمماً بالنسبة للبشر.
بالبحر وعن البحر
واحدة من الركائز الرئيسية بالكتاب المحيط الذي يغطي أكثر من 70% من كوكب الأرض، ومعظمه غير مستكشف بعد. وفي أعماق البحر وعلى عمق آلاف الكيلومترات، هناك حياة أكثر بكثير مما يمكن لأي شخص أن يتوقع.
"بعض هذه المخلوقات تبدو من كوكب آخر" يقول المؤلف الذي ذهب لشمال النرويج ووصف مشاهد الظلمة خلال الشتاء وضوء النهار المستمر طوال اليوم صيفا، وتعد المنطقة من مواقع الصيد الأكثر شهرة في العالم.
يجد الكاتب ورفيقه البحار قرش غرينلاند الذي يصيد الأسماك والثدييات الأسرع منه مرتين، وسيدرك القارئ أن الكتاب لا يدور حول اصطياد القرش بل عن كوكبنا وتاريخه ومستقبله، ولا يحب المؤلف وصف القرش الغامض الذي يسبح تحت جليد القطب الشمالي ومضائق النرويج بالوحش، ويقول عنه "إنه رائع".
ويقول المؤلف إن المحيط ليس إنسانًا وليس لديه مشاعر، لكنه هو الذي يقرر مستقبلنا، ويضيف "أقل ما أستطيع فعله كإنسان يعيش فترة قصيرة من الزمن على هذا الكوكب هو احترام المحيط.. إذا كنت لا تحترم المحيط -ولا سيما في هذا الجزء من العالم حيث (إن) البحر عنيف للغاية ، ومات الآلاف من الصيادين- فأنت غبي جدا. البحر يتطلب الاحترام".
ويقول المؤلف إن ما وصل إليه خلال رحلته هو اعتقاده أن مصير هذا الكوكب مرتبط بالمحيطات وما يحدث فيها، منتقداً بشدة عمليات التنقيب عن النفط بهذه المنطقة من الكوكب التي وصفها بأنها "جريمة ضد الإنسانية وتضعها في خطر" مؤكداً أنه على المنقبين أن يمروا على جسده أولاً قبل أن يستطيعوا فعل ذلك.