القرش المخمور.. كتاب عن المحيط كُتب على متن قارب صغير

عمران عبد الله

يختلف كتاب "القرش المخمور" كثيراً عن أي كتاب آخر، فموضوعه هو فن اصطياد سمكة قرش كبيرة من زورق مطاطي صغير في محيط كبير، وهي تجربة فريدة من نوعها خاضها الكاتب والصحفي النرويجي مورتن ستروكسن في جزر لوفوتين بالقطب الشمالي مع رفيقه البحار الذي يرسم بزيت السمك الذي يصطاده.

فبالقرب من غرينلاند، يعيش القرش الشمالي (قرش غرينلاند) وهو كائن عملاق يجوب أعماق الدائرة القطبية الشمالية ويعيش 392 عاما في المتوسط، وقد يصل عمره خمسمئة عام وأكثر مما يجعله من أطول الحيوانات عمراً، ورغم ذلك لم يشاهده الكثيرون ولا نعرف عنه الكثير.

وبدأ ستروكسن -وصديقه هوغو آسغورد الرسام والبحار غريب الأطوار- مغامرة لعدة سنوات بحثًا عن القرش الشمالي، وكتب ستروكسن الرحلة المشوّقة بالكتاب مع مزيج من الشعر والعلوم والتاريخ والبيئة والأساطير والملاحظات.

وكانت نتيجة الرحلة مزيجا من الرحلة العلمية والتأملات الوجودية التي انعكست في "كتاب البحر" الذي نشر عام 2018 حيث يروي ستروكسن رحلته في قارب صغير مع رفيقه للبحث عن سمك القرش، وينتهي بهما الأمر لاستكشاف أعمق للطبيعة والحياة الخاصة وتأملات حول الطبيعة والحياة.

ويحكي ستروكسن عن الفكرة "لفترة طويلة كنت أبحث عن سبب وجيه لكتابة مؤلف عن البحر، لكنني لم أجده. طريقي في العمل ليس الجلوس أمام مكتب والكتابة، يجب أن أكون في المكان وأعيش التجربة، وعندما أخبرني هوغو عن سمكة القرش، عرفت أن هذه هي الفرصة... هذا ما سنفعله، سنذهب للبحث عن هذا الوحش ".

ويضيف "صديقي هوغو لديه خبرة كبيرة إذ عاش معظم حياته في مواجهة البحر وكان بالقرب من الحيتان والثدييات البحرية الكبيرة، ولكن لم يقابل سمكة قرش غرينلاند الضخمة".