ندوة دولية بالدوحة حول العربية بين اكتساب المعرفة وإنتاجها

ينظم مركز اللغات بمعهد الدوحة للدراسات العليا ندوة علمية دولية تحت عنوان "العربية بين اكتساب المعرفة وإنتاجها.. مقاربة استشرافية" تنطلق الأحد ويشارك فيها نحو خمسين باحثا من الدوحة والعديد من الجامعات الدولية من الدول العربية والآسيوية والأوروبية والولايات المتحدة.

وعلى مدى ثلاثة أيام يناقش المشاركون بالندوة قضايا الإنتاج الفكري بالعربية، وسبل تعزيز دور لغة الضاد كلغة رئيسة في اكتساب المعرفة بالتخصصات كافة في التعليم الجامعي بالإضافة إلى التعليم ما قبل الجامعي.

ومن أهداف الندوة التعريف بالتجارب التطبيقيّة لدعم العلاقات بين اللغة والإنتاج المعرفيّ، وتطوير أدوات معيارية لقياس الكفاءة اللغويّة الأكاديميّة للناطقين بالعربيّة، والنظر في المقرّرات بالعربيّة في الجامعات العربيّة، ورصد الوظائف اللغويّة اللازمة للارتقاء بالقراءة والكتابة النقديّة وتطوير وسائل رفع كفاءة الباحثين بالعربيّة لأغراض أكاديميّة ومهنيّة.

وتعنى كذلك بإسهامات وارثي العربيّة من خريجي المدارس الأجنبيّة في العربيّة لغة للمعرفة، وإسهامات التكنولوجيا في رفع كفاءة التعليم والتعلّم.

وتأتي الندوة في إطار تحقيق أهداف معهد الدوحة الرامية لتفعيل العربية أداة للبحث العلميّ، وتمكين طلاب الدراسات العليا الملتحقين بالمعهد من أسباب الإبداع العلمي والمعرفيّ وأدواته بالعربية، وتعزير الكفاءة في استخدام العربية لأغراض أكاديميّة.

وتخاطب الأوراق البحثية التي ستعرض في الندوة تحدّيات طلّاب الجامعات، وتعكس رؤية المعهد الأكاديمية اللغويّة، ومساعيه الرامية إلى ربط برامجه البحثيّة بالتعليم والتعلّم، وبأهمّ القضايا اللغوية الراهنة التي تتعلّق بمسائل وضع المناهج وتطويرها، وسياسات التخطيط اللغوي بالعالم العربيّ.