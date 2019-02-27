خادمات "روما" والعالم العربي.. هل ينجح الأوسكار بإصلاح أوضاعهن؟

عمران عبد الله

لم يفز المخرج المكسيكي ألفونسو كوارون هذا العام بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم عن عمله "روما"، لكنه حصد ثلاث جوائز عن أفضل فيلم أجنبي وأفضل إخراج وأفضل تصوير سينمائي، ونجح في تسليط الضوء على مظالم خادمات المنازل وظروف حياتهن الصعبة.

وتتبع أحداث فيلم الأبيض والأسود "روما" يوميات خادمة منزل من الطبقة الوسطى تعيش في أحد بيوت حي روما بمدينة مكسيكو سيتي في سبعينيات القرن الماضي، والفيلم مستوحى من الذكريات الشخصية والإنسانية لألفونسو كوارون نفسه ومُهدى لخادمته ومربيته.

وتشبه يوميات الخادمة المكسيكية تفاصيل حياة عاملات المنازل حول العالم بما في ذلك بلدان عربية مثل السعودية ولبنان، وتقول أرقام منظمة العمل الدولية إن هناك ما لا يقل عن 67 مليون عامل منزل في جميع أنحاء العالم، وتشكل النساء ثلاثة أرباعهم، وكثير منهم مهاجرون وعليهم العيش في أماكن أعمالهم، أي في منازل مشغليهم.

وأكثر من 70% من هؤلاء يعملون بشكل غير رسمي، أي من دون عقد عمل. وغالبا ما يعملون ساعات طويلة جدا مقابل أجر منخفض. وربما ينالون التعنيف والعقوبة أو الفصل التعسفي، مما يجعل مهنتهم نوعا من الاستعباد الحديث، خاصة مع احتياج عدد متزايد من الأسر لمربيات أطفال يقمن بعمل مضاعف يتطلب إظهار أو "إنتاج العواطف" التي يتوقعها صاحب العمل.

ولا تزال المهنة مستبعدة من العديد من قوانين العمل وأنظمة الضمان الاجتماعي. وتشير التقديرات الأخيرة إلى أن 90% من عاملات المنازل في جميع أنحاء العالم لا يحصلن مثلا على الضمان الاجتماعي، بحسب الباحثتيْن في جامعة دورهام البريطانية كارينا ليما وأرلي سانتياغو.

وتبقى حقوق هؤلاء العمال مصدر قلق كبير في العديد من البلدان، ورغم إدخال إصلاحات حديثة مهمة قادت أميركا اللاتينية لتطبيقها، فإن المكسيك التي تدور فيها أحداث الفيلم وكذلك بلدان عربية مختلفة تأخرت كثيرا في اللحاق بالركب.