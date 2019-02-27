اكتشاف ورشة فرعونية لصناعة التماثيل في جنوب مصر

اكتشفت البعثة الأثرية المصرية السويدية المشتركة بمنطقة جبل السلسلة في محافظة أسوان (جنوبي البلاد) ورشة صناعية فرعونية تعود لعصر الدولة الحديثة في الفترة بين القرنين 16 و11 قبل الميلاد.



واستخدمت الورشة لصناعة الأعمدة والعناصر المعمارية، وعثر بها على تماثيل ضخمة، وقال أمين عام المجلس الأعلى للآثار مصطفي وزيري إن الورشة الأثرية تضم تمثالا ضخما يعرف باسم "كريوسفينكس" (تمثال برأس كبش وجسم أسد)، يبلغ طوله نحو خمسة أمتار.

ما تمثال كريوسفينكس؟

يشبه التمثال المكتشف في الورشة الفرعونية تمثال كريوسفينكس الشهير بمعبد خونسو بالكرنك، ويعود لعصور الملك أمنحتب الثالث، تاسع فراعنة الأسرة 18، وعرف عهده بالازدهار والاستقرار.

لكن التمثال المكتشف لم يكتمل نحته، ويتوقع مدير عام آثار أسوان والنوبة (جنوبي مصر) عبد المنعم سعيد أن التمثال كان سيتم إكمال نحته في الورشة المكتشفة، لكن ربما أدت بعض الظروف إلى توقف العمل فيه.