متاحف قطر تطلق النسخة الثانية من "مارس.. شهر العمارة"

أعلنت متاحف قطر عودة برنامجها الثقافي السنوي "مارس.. شهر العمارة"، ويقدم البرنامج في عامه الثاني جولات حصرية لأعضاء "بطاقتك إلى الثقافة"، لعدد من أبرز المباني والمعالم الثقافية في قطر.

وتعتزم متاحف قطر هذا العام تنظيم أكثر من 20 جولة في إطار البرنامج بمشاركة العديد من مؤسسات القطاعين العام والخاص، وفي مقدمتها مؤسسة قطر، وجامعة قطر، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، ومشيرب العقارية، ودي جي في إي ليمتد، ومكتبة أطلس، وشيراتون الدوحة.

وسيمنح برنامج شهر العمارة فرصة أمام المشاركين لزيارة مبانٍ فريدة وحضور سلسلة محاضرات لمهندسين معمارين مرموقين تناقش موضوعات مختلفة من بينها محاضرة بعنوان "ماضي وحاضر ومستقبل الزبارة" وأخرى بعنوان "تحويل متحف قطر الوطني".

وفي ضوء افتتاح متحف قطر الوطني يوم 28 مارس/آذار 2019، ستخصص الجولة الأخيرة في البرنامج لزيارة المتحف الجديد، وسيتمكن أعضاء برنامج بطاقتك إلى الثقافة من التسجيل في جولة خاصة بالمتحف مع مهندسه المعماري جان نوفيل وأعضاء فريق متحف قطر الذين حولوا وردة الصحراء من فكرة إلى حقيقة.

ومن الجولات الجديدة التي تضاف إلى برنامج هذا العام التجول في قرية فريحة، وهي قرية صغيرة مهجورة تقع في خليج ضحل، ويرجع تاريخ القرية لمطلع القرن الثامن عشر وحتى منتصف القرن التاسع عشر، وتضم القرية حصنا وأسوارا دفاعية مرتفعة وأبراجا وبقايا مسجد قطري قديم.