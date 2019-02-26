متاحف قطر تطلق النسخة الثانية من "مارس.. شهر العمارة"
أعلنت متاحف قطر عودة برنامجها الثقافي السنوي "مارس.. شهر العمارة"، ويقدم البرنامج في عامه الثاني جولات حصرية لأعضاء "بطاقتك إلى الثقافة"، لعدد من أبرز المباني والمعالم الثقافية في قطر.
وتعتزم متاحف قطر هذا العام تنظيم أكثر من 20 جولة في إطار البرنامج بمشاركة العديد من مؤسسات القطاعين العام والخاص، وفي مقدمتها مؤسسة قطر، وجامعة قطر، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، ومشيرب العقارية، ودي جي في إي ليمتد، ومكتبة أطلس، وشيراتون الدوحة.
وسيمنح برنامج شهر العمارة فرصة أمام المشاركين لزيارة مبانٍ فريدة وحضور سلسلة محاضرات لمهندسين معمارين مرموقين تناقش موضوعات مختلفة من بينها محاضرة بعنوان "ماضي وحاضر ومستقبل الزبارة" وأخرى بعنوان "تحويل متحف قطر الوطني".
وفي ضوء افتتاح متحف قطر الوطني يوم 28 مارس/آذار 2019، ستخصص الجولة الأخيرة في البرنامج لزيارة المتحف الجديد، وسيتمكن أعضاء برنامج بطاقتك إلى الثقافة من التسجيل في جولة خاصة بالمتحف مع مهندسه المعماري جان نوفيل وأعضاء فريق متحف قطر الذين حولوا وردة الصحراء من فكرة إلى حقيقة.
ومن الجولات الجديدة التي تضاف إلى برنامج هذا العام التجول في قرية فريحة، وهي قرية صغيرة مهجورة تقع في خليج ضحل، ويرجع تاريخ القرية لمطلع القرن الثامن عشر وحتى منتصف القرن التاسع عشر، وتضم القرية حصنا وأسوارا دفاعية مرتفعة وأبراجا وبقايا مسجد قطري قديم.
|برنامج شهر العمارة فرصة أمام المشاركين لزيارة مبانٍ فريدة وحضور سلسلة محاضرات لمهندسين معمارين (الجزيرة نت)
إثراء قطر
وقال الرئيس التنفيذي بالوكالة لمتاحف قطر، أحمد النملة، إن "برنامج مارس.. شهر العمارة دليل على التزامنا المتواصل بتعزيز وإثراء حياة جميع مواطني قطر وزائريها وصار خير مثال على نوعية المبادرات التي تطلقها متاحف قطر لتعزيز حياتهم".
وذكرت مديرة الشراكات في متاحف قطر، الشيخة نوف مبارك سيف آل ثاني، أن "مارس.. شهر العمارة من أنجح البرامج التي أطلقناها العام الماضي لقد تلقَّاه الجمهور بكل ترحاب، واستمتعوا خلاله باستكشاف المعالم المعمارية العديدة في قطر".
بنية ثقافية
وتعمل متاحف قطر كحلقة وصل بين المتاحف والمؤسسات الثقافية والمواقع التراثية في قطر، كما أنها توفر الظروف المواتية لها لكي تزدهر وتتطور، وتعنى المتاحف أيضا بمركزة الموارد وتوفير تنظيم شامل لعملية تطوير المتاحف والمشاريع الثقافية مع طموح طويل الأمد لتحقيق بنية تحتية ثقافية قوية ومستدامة في قطر.
منذ تأسيسها عام 2005، أشرفت متاحف قطر على تطوير عدد من المتاحف، منها متحف الفن الإسلامي، والمتحف العربي للفن الحديث، بالإضافة إلى مركز الزوار الخاص بموقع "الزبارة" الأثري، كما افتتحت مطافئ: مقر الفنانين، وتعكف حاليا على الانتهاء من متحف قطر الوطني، ومتحف 3-2-1 متحف قطر الأولمبي والرياضي.