الأول عربيا.. برنامج للدراسات الأمنية النقدية بمعهد الدوحة

يطرح معهد الدوحة للدراسات العليا بدولة قطر أول برنامج للدراسات الأمنية النقدية بالمنطقة العربية والشرق الأوسط، وتكمن أهميته في حاجة المنطقة العربية لتوسيع مفهوم "الأمن" ليشمل الأمن الإنساني والبيئي والغذائي والمجتمعي، ولا ينحصر فقط في أمن الدول.

ويتجلى البعد النقدي للبرنامج، وفق القائمين عليه، في كون معظم الدراسات الأمنية "التقليدية" تتمحور حول مفاهيم ومنظورات غربية، وفي الحاجة لفهم ودراسة الأزمات الأمنية داخل سياقاتها الإقليمية والتاريخية.

كما أن هناك حاجة ملحة للتفكير النقدي المدروس في بعض النظريات السائدة في الدراسات الأمنية التقليدية، وكذلك مراجعة نقدية للمصطلحات وقواعد البيانات، وحاجة الاعتماد على مصادر معرفية أصلية في البحث والتدريس.

ويعتبر البرنامج كذلك هو الأول من نوعه في شمول ما يصطلح عليها بالدراسات الأمنية "الصلبة" (مثل دراسات العلاقات المدنية العسكرية، ودراسات مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف) والدراسات الأمنية غير التقليدية (مثل الأمن البشري والأمن البيئي والغذائي والمائي).

مهمة البرنامج

وحسب المشرفين عليه، فإن هناك حاجة ماسة لبرامج أكاديمية علمية تحلل وتواكب المتغيرات الأمنية والإستراتيجية المتسارعة، وأبرزها الحصار على قطر، وارتفاع معدلات العنف السياسي وما يسمى الإرهاب، واشتعال عدة أزمات وحروب إقليمية بالوكالة، وأزمات الأمن البيئي والغذائي وتحديات أمنية أخرى.

وتتمثل مهمة البرنامج في إعداد جيل جديد من المفكرين الإستراتيجيين وعلماء الدراسات الأمنية القطريين والعرب القادرين على التحليل والتأثير وتطوير وتنفيذ السياسات الإستراتيجية الأمنية في بيئة عالمية متغيرة ومتنوعة ثقافيا وشحيحة الموارد، وخاصة في القضايا المتعلقة بقطر والمنطقة.

وتم تصميم البرنامج لطلاب الدراسات العليا الملتحقين أو الساعين للالتحاق بالقوات المسلحة ووزارات الدفاع والشؤون الخارجية والأمن الداخلي، وكذلك بالسلك الجامعي ومراكز الأبحاث بتخصص في الدراسات الأمنية والإستراتيجية، وبالصحافة والإعلام، وبالمنظمات الحكومية الدولية (مثل الأمم المتحدة).

وتمت صياغة مقررات البرنامج وفقا لأعلى المعايير الأكاديمية المتبعة في الجامعات العالمية المتميزة في مجال الدراسات الأمنية والإستراتيجية، وتمت مراجعة هيكله من قبل خبراء عالميين.