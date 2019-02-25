القامشلي.. شغف القراءة وسوق الكتاب زمن الحرب

وافتتح الشابان المكتبة بقسمين، أحدهما للبيع والآخر للقراءة والكتابة وتشجيعاً لأصحاب الدخل المحدود، ويوفران للباحثين والدارسين "الكتب والمجلات العلمية والبحثية وخاصة دور النشر العالمية والإقليمية وحتى المحلية التي كانت تُمنع من الوصول إلى مدينتنا".

في وقت لجأ غالبية أقرانهما للهجرة أو العمل في التجارة، استسلم عباس وعبدو لهوس الثقافة والفكر، وذلك رغم ضعف التمويل وصعوبة الحصول على الكتاب بدون ضمانات مالية. ورغم ذلك لم يجد اليأس طريقا إليهما حيث بدآ في الحصول على الكتب بالتقسيط من كُردستان العراق ودمشق، ودور النشر الكُردية في تُركيا.

أكثر الأشياء التي فقدت قيمتها بالحرب كانت الكُتب والمطالعة والكتّابة، وعدم اهتمام الأحزاب السياسية بالفكر والعلم، ومع نشاط حركة المطاعم والأفران، فإنهما تمسكا بحلم تنشيط الحركة الثقافية لأن "الكتّاب مثل الخبز، يجب ألا ينقطع عنه أحد" لكن المؤسف أنه لا أحد من السياسيين حضر افتتاحية المكتبة الثقافية، ولا يُعيرون الموضوع أهمية.