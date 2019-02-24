مخرجون وتجارب.. ذاكرة المسرح المغربي وسؤال التوثيق

عبد الغني بلوط-مراكش

فخر هذا المسرحي الشاب لم يمنعه من البوح ببعض ما رافق مغامرته في النشر، فالأمر لم يكن نزهة في حديقة، وإنما هو عمل وقعت بذرته في نفسه قبل ثلاث سنوات، قبل أن ينمو شيئا فشيئا في رحم التحدي إلى أن اكتملت معالمه ليرى النور حديثا.

يقول خمران نهاية حفل توقيع الكتاب للجزيرة نت "دفعني حبي للتوثيق، كما تعلمته في تجارب أجنبية، إلى تبني هذا المشروع الذي أثمر كتابا بتمويل خاص".

تقديم

تحول حقل التوقيع إلى مساءلة غياب التوثيق في المسرح العربي عموما والمغربي بالخصوص. ولا تجد في المكتبة المغربية والعربية كتابا يتحدث عن تجربة المخرج، كما هو حاصل في أوروبا -يبرز خمران- مضيفا أن الكتاب هو إلقاء حجر في بحيرة راكدة.

ويشير إلى أن منجزه تجربة توثيقية لأسماء مسرحية لم تحظ بالمتابعة عن قرب، وهي موصولة بجيل من الرواد ممن يعرفهم المتتبع العربي ومنهم الراحل الطيب الصديقي، وعبد الحق الزروالي، وعبد الكريم برشيد وغيرهم.

ويبرز أنه نادرا ما يتم رصد ما يقع داخل المطبخ المسرحي بكل تفاصيله، من بداية الفكرة إلى تقديم العرض المسرحي في شكله النهائي، مرروا بكل تلك التفاصيل الدقيقة أثناء الكتابة والسينوغرافيا وإدارة الممثلين خلال التدريب.