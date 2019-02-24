اليونسكو: نحو 2500 لغة مهددة بالاندثار

تشير أحدث بيانات اليونسكو لعام 2018 بأطلس لغات العالم المهددة بالاندثار إلى أن 2500 لغة محلية مهددة بالاندثار، وأن هناك لغة تنقرض كل أسبوعين، مما يعني أن 25 لغة تنقرض سنويا، ومع استمرار هذه الحال فإن 90% من اللغات المهددة ستزول.

وقد يشمل خطر الاندثار دولا أوروبية مثل النرويج والسويد والدانمارك، فاللغات الشمالية هناك تواجه تحديات كبيرة ويتراجع عدد الناطقين بها، وكذلك قد يشمل الخطر لغات محلية في فرنسا وبلجيكا وإسبانيا، إضافة لدول الأطراف في أفريقيا وآسيا.

وترتبط الأسباب بالديموغرافيا البشرية والطبيعية والثورة الرقمية والعولمة، بالإضافة إلى الحروب والهجرات القسرية والكوارث.

وقد عززت وسائل الإعلام عزل بعض اللغات التي باتت تنافسها الإنجليزية، مثل الهند والصين وبعض دول أميركا اللاتينية.

وتدعو اليونسكو إلى استخدام اللغات المهددة بالاندثار لأنها تمثل إرثا حضاريا وإنسانيا.