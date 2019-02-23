رواية إسرائيلية تسجن ناشرها المصري خمس سنوات

صحفيو السلطة

وبعد نشر الرواية شن صحفيون مصريون مقربون من السلطات هجوما على المكتبة وصاحبها، وجرى لاحقا القبض عليه ومصادرة الكتاب وتحويل الناشر إلى محاكمة عسكرية.

المحكمة أيدت حكما بحبس خالد لطفي خمس سنوات لنشره رواية "الملاك" (الجزيرة)

وعرضت شبكة الترفيه العالمية "نتفليكس" فيلم "الملاك" المأخوذ عن الرواية الإسرائيلية منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، وأثار الفيلم جدلا واسعا بشأن حقيقة دور أشرف مروان خلال حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973.

وحرصت أسرة لطفي على عدم نشر تطورات القضية أملا بأن تفرج السلطات المصرية عنه، لكن المحكمة أيدت الحكم وأصبح نهائيا بتهمة بث شائعات وإفشاء أسرار عسكرية، وهو ما يثير الشكوك بشأن رواية الأجهزة الأمنية المصرية التي تنفي بشدة ما جاء في "الملاك" من معلومات.

وأطلق صحفيون وكتاب ونشطاء وسم #متضامن_مع_خالد_لطفي لمعارضة حبس الناشر الشاب الذي يحظى بشعبية في الأوساط الثقافية المصرية، وقال النشطاء إن الكتاب متوفر للتحميل من شبكة الإنترنت، كما أنه نشر سابقا عن "الدار العربية للعلوم ناشرون" وتحول إلى فيلم عالمي شهير بالفعل، فلماذا يتم حبس الناشر الذي يقوم بعمله الطبيعي؟

لغز أشرف مروان مرة أخرى

تتناول الرواية -بحسب ناشرها- الحياة الباهرة والموت المريب لأشرف مروان، الموظف المصري الرفيع الذي عمل سرا لمصلحة وكالة الاستخبارات الإسرائيلية تتناول الرواية -بحسب ناشرها- الحياة الباهرة والموت المريب لأشرف مروان، الموظف المصري الرفيع الذي عمل سرا لمصلحة وكالة الاستخبارات الإسرائيلية الموساد

واستطاع مروان -الذي كان معروفا لدى مشرفه باسم "الملاك"- الوصول إلى أدق أسرار حكومة بلاده، وحول مصر إلى كتاب مفتوح وأنقذ إسرائيل من هزيمة نكراء بتزويده الموساد معلومات مسبقة عن الهجوم المشترك المصري السوري في حرب أكتوبر 1973، بحسب الكتاب.

ويحكي الكتاب محاولات مروان لتضليل الشرطة السرية المصرية التي نجحت، واستمتع مروان -الذي ارتبط اسمه كذلك بتقارير عن تجارة الأسلحة غير الشرعية في الشرق الأوسط- بحياة مترفة، قبل أن يلقى حتفه في 2007.

جمال عبد الناصر (يسار) مع ابنته منى وصهره أشرف مروان (الجزيرة)

ويستند الكتاب إلى أبحاث ومقابلات حصرية مع الشخصيات الإسرائيلية ذات الصلة، ويعد أول كتاب يناقش دوافع مروان في التجسس، وكيف جند وكيف تمت الاستفادة من المعلومات التي قدمها وإساءة استخدامها كذلك.

ولا يزال مصرع مروان لغزا محيرا، إذ عثر على جثته خارج منزله في لندن في يونيو/حزيران 2007، وتواترت روايات بشأن سقوطه من شرفة المنزل في الطابق الخامس (لم يتحقق من ثبوت صحتها)، غير أن نهايته الدرامية لم تحسم الصراع الدائر بين الروايتين المصرية والإسرائيلية، بل زادتهما غموضا.

وكانت رواية "الملاك" من أكثر الروايات مبيعا في العالم، قبل أن تترجم إلى العربية بعنوان "الملاك.. الجاسوس المصري الذي أنقذ إسرائيل".

الرواية الرسمية المصرية

ورغم الجدل الصاخب بشأن أشرف مروان حضر الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك جنازته، وقال في تأبينه "مروان كان وطنيا مخلصا، وقام بالعديد من الأعمال الوطنية التي لم يحن الوقت للكشف عنها".

وعلى عكس ما ورد في الكتاب يقول مسؤولون مصريون إن مروان كان عميلا مزدوجا لصالح مصر، وساهم في خداع الإسرائيليين في حرب أكتوبر 1973.

وتلقى مروان تكريما عقب الحرب، ومنح وساما مصريا رفيعا تقديرا لجهوده الوطنية، وأشاد به مبارك في أعقاب اغتياله نافيا بذلك رواية الرئيس السابق للموساد تسفي زامير الذي كشف في مقابلة صحفية نشرت في أكتوبر/تشرين الأول 2017 عن معلومات مثيرة بشأن تجنيد الجهاز أشرف مروان لصالح إسرائيل.

وفي تلك المقابلة أشار زامير إلى أنه التقى مروان مرات عدة في أوروبا، وقال "كانت فرحتنا بنجاحنا في تجنيد عميل كهذا لا توصف".