الأمازيغية بالمغرب.. قصة صحوة لغوية من البيت للدستور

سناء القويطي-الرباط

لم تكن هجرة هذه الأسرة الأمازيغية انقطاعا عن الجذور، بل ظلت متمسكة باللغة والثقافة وحاولت نقلها إلى الأبناء والأحفاد.

يقول محمد أكماري الابن للجزيرة نت إن الأمازيغية ظلت لغة التواصل داخل البيت إلى جانب العربية، وكما تعلمها من والديه نقلها بدوره لأبنائه.

يجد محمد -الذي كبر وترعرع في الرباط وتلقى تعليما عموميا يزاوج بين العربية والفرنسية- سهولة في الحديث داخل البيت بالأمازيغية، ويقول" تعودنا على التحدث بها ونجدها أسهل وأقرب إلينا".

ولا يظهر الارتباط بالأصل لدى هذه الأسرة في لغة التخاطب اليومي فحسب، إنما في استمرار الصلة مع القرية الأصل على الرغم من بعد المسافة، فزيارة الأهل هناك واجب في كل عطلة صيفية أو في الأعياد الدينية.

وما زالت أسرة أكماري تحافظ على العادات الأمازيغية في الأكل واللباس على الرغم من سنوات عيشها في المدينة، واحتكاك أفرادها بمغاربة من خلفيات قبلية وعرقية مختلفة، فلا يخلو البيت -كما يحكي محمد- من أملو باللوز (خليط من الزيت واللوز المطحون) وزيت الأركان والعسل الطبيعي الحر، وهي جزء من الوجبات اليومية وتقدم للضيوف إكراما لهم وابتهاجا بقدومهم.