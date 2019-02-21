الإعلام ومصطلحاته في قاموس حديث بالعربية والإنجليزية

صدر حديثا للأكاديمي المغربي المقيم في بريطانيا المصطفى لهلالي قاموس حديث للإعلام (عربي–إنجليزي) يضم مجموعة واسعة من المصطلحات والعبارات المتداولة في وسائل الإعلام العربية، المكتوبة والمسموعة والمرئية، في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة والمجتمع.

ووفقا لمؤلفه، فإن القاموس الجديد -الذي أصدرته دار النشر البريطانية "روتليدج"- يشكل مرجعا حيويا لطلاب الإعلام، يزودهم بعدد هائل من المصطلحات والعبارات المتداولة في الإعلام، كما يقدم ترجمة باللغة الإنجليزية لتسهيل ولوجه لطلاب الترجمة والصحفيين ومتعلمي اللغة العربية.

وتبلورت فكرة تأليف هذا القاموس من خلال اهتمام الكاتب بمجال الإعلام والدراسات اللغوية واحتكاكه بلغة الإعلام، حيث لمس من تجربته أستاذا للتعليم العالي بجامعة ليدز، الهاجس الذي يرافق طلبة الإعلام في ترجمة بعض النصوص من اللغة الإنجليزية وبعض الصعوبات التي ترافق متعلمي اللغة العربية وطلاب الترجمة.

ويضم الكتاب في أكثر من 420 صحفة نحو 6500 عبارة ومصطلح إعلامي، تم اختيارها في ضوء الإشكالات المتصلة بعملية الترجمة من الإنجليزية إلى العربية أو العكس، خاصة إشكالات السياق وما تخلقه من التباس في المعنى، لهذا يعالج القاموس تلك المسألة بهدف مساعدة الصحفيين في تحسين أسلوب موادهم الإعلامية المترجمة، مع الحفاظ على السياق والمعنى.

وقبل هذا الكتاب، أصدر المؤلف أكثر من عشرة كتب في مجالات الإعلام والدراسات اللغوية والترجمة، أبرزها كتاب باللغة الإنجليزية تناول تطور الإعلام العربي من خلال ثلاث قنوات تلفزيونية هي الجزيرة والعربية والحرة.