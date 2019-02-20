بعد إهمال طويل.. الحياة تدب في مسرح سيرفانتس بطنجة

وصال الشيخ-طنجة

فرح أهل مدينة طنجة شمال المغرب لسماعهم بقرار تفويت مسرح سيرفانتس التاريخي من طرف إسبانيا للحكومة المغربية بعد توقيع بروتوكول رسمي مؤخرا بين الدولتين، مثل إنقاذا أخيرا لمسرح مظلم وموحش يفتقد للإضاءة وجدرانه مسنودة بأعمدة خشبية وكراسيه محطمة ومكوّمة قبل أن يسقط مؤخرا تمثال الطفل الذي يعلو المسرح.

في واجهة مزركشة، توجد شاهدة صفراء بجمالية فريدة كُتب عليها "مسرح سيرفانتس 1913" في إشارة إلى العام الذي بُني فيه وتحتها بقليل حُفرت هيئات بشرية إغريقية يعزفون ويمجدون الحكمة.

واشترطت إسبانيا عندما تخلّت عن المسرح أن يُرممّ وفق معايير دولية في الحفاظ على التراث، ورغم حالة الإهمال المزرية التي عاشها المسرح سنوات طويلة وهو في ملكية إسبانيا، فإن وزارة الثقافة المغربية صنّفته على لائحة تراثها المحلي منذ 2007، مما حماه على الأقل من مافيا العقارات في المدينة.

هذا القرار الذي وُقّع على مستوى ملكي بحاجة لنفس طويل لمناقشته في البرلمان الإسباني، غير أن إسبانيا تشرف حاليا على انتخابات عامة في أبريل/نيسان المقبل وفق ما أعلنه رئيس حكومتها بيدرو سانشيز مساء الجمعة الماضي.

كما أن البرلمان المغربي وافق على ميزانية ضخمة تناسب معايير الترميم الدولي في وقت يُبنى فيه مسرح ملكي بطنجة بطاقة استيعابية مشابهة لسيرفانتس تصل إلى 1400 متفرّج.

تفويت أم توريط؟

ناقشت ندوة نظمها مركز ابن بطوطة للدراسات وأبحاث التنمية وعُقدت الجمعة الماضي بطنجة بعنوان "تفويت أم توريط" بحضور خبراء في ترميم الآثار ومهتمين بالشأن الثقافي وممثلين رسميين.

ويعود تاريخ المطالبة بترميم المسرح منذ التسعينيات، يقول رشيد تفرسيتي رئيس جمعية "البوغاز" أن "جمعية تضم مغاربة وإسبان تأسست بهدف وضع دراسة علمية وميزانية لترميم المسرح وناقشناها آنذاك مع القنصل الإسباني العام، لكنّ حالات التوتر السياسي التي مر بها البلدان حالت دون الاهتمام به".