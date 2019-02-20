متحف طفولة الحرب بسراييفو.. حاضر السوريين وماضي البوسنيين المؤلم

ينقل "متحف طفولة الحرب" الواقع في سراييفو مآسي أطفال سوريين إلى مواطني البوسنة والهرسك الذين شهدوا ماضيا قريبا شبيها بحاضر الشعب السوري.

ويتعرّف سكان عاصمة البوسنة والهرسك على القصص المؤلمة التي عاشها الأطفال السوريون من خلال مقتنياتهم الشخصية وألعابهم المعروضة في المتحف الوحيد في العالم المختص بالطفولة التي تأثرت بالحرب، بحسب موقع المتحف الإلكتروني.

وجمعت إدارة المتحف -الذي افتتح في 2017- مقتنيات وألعاب الأطفال السوريين، من مركز للاجئين السوريين في لبنان، ونقلت للعاصمة البوسنية لتعرض في المتحف الذي يعرض في الأساس كتبا وألعابا للأطفال وقصص وشهادات الأطفال الناجين من حرب البوسنة.

وجمع المتحف أكثر من أربعة آلاف قطعة، وتسجيلات مصورة لمقابلات تزيد مدتها على 150 ساعة توثق جوانب من حرب البوسنة من منظور الأطفال.

وحصل المتحف على جائزة مجلس المتحف الأوروبي لعام 2018، وهي واحدة من أعرق الجوائز في مجال المتاحف.